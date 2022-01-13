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Başkan Çat 6. dönem için güven tazeledi - Son Dakika

Başkan Çat 6. dönem için güven tazeledi

13.01.2022 20:18
Başkan Çat 6. dönem için güven tazeledi

Ordu'nun Ünye ilçesi Terziler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde mevcut Başkan İsmet Çat seçimi yeniden kazanarak güven tazeledi.

Ordu'nun Ünye ilçesi Terziler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde mevcut Başkan İsmet Çat seçimi yeniden kazanarak güven tazeledi.

Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen oda seçimi saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Genel kurulda divan başkanlığına Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek seçildi. Denetim, faaliyet raporu ve gelir-gider hesap tablosunun okunarak kabul edildiği kongrede, Ünye Terziler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının açıldığı günden bu yana üyesi olan en eski esnaflara, ilçe ve ülke ekonomisine, üretime ve istihdama katkı sunan üyelere plaket verildi.

Kapalı zarf usul ile seçimin yapıldığı kongrede, 3 aday yarıştı. Seçimde 510 üyeden 386'sının oy kullanmasının ardından oyların 197'sini alan mevcut Başkan İsmet Çat 6. dönem için yeniden seçildi. Seçimde diğer adaylar olan Cihan Altun 110 oy alırken, Mehmet Karaman ise 70 oyda kaldı. Seçimde 8 oy geçersiz, 1 oy ise boş çıktı.

"Biz büyük bir ailenin camiasıyız"

Seçim sonrası gözyaşlarını tutamayan ve duygularını ifade eden Ünye Terziler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Çat, "Biz 3 aday olarak karşınıza çıktık. Aday olan kardeşlerimi de tebrik ederim. Biz büyük bir ailenin camiasıyız. İnşallah bana verilen 4 senelik bu yetkiyi odamızı daha da güzelleştirmek için kullanacağız " dedi.

Başkan İsmet Çat'ın yönetimi Mustafa Arıyurt, Yusuf Şahinoğlu, Ruhi Taş, Abdullah Uysal, Hasan Gümüş ve Hüseyin Kartal'dan oluştu. - ORDU

Başkan Çat 6. dönem için güven tazeledi
Başkan Çat 6. dönem için güven tazeledi
Başkan Çat 6. dönem için güven tazeledi

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Esnaf ve Sanatkarlar, İstiklal Marşı, Ordu, Ünye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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