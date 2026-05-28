Başkan Çavuşoğlu'ndan bayram mesaisindeki personele ve hastalara ziyaret
Başkan Çavuşoğlu'ndan bayram mesaisindeki personele ve hastalara ziyaret

Başkan Çavuşoğlu\'ndan bayram mesaisindeki personele ve hastalara ziyaret
28.05.2026 22:20  Güncelleme: 22:22
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kurban Bayramı'nın birinci gününde sağlık çalışanları, itfaiye ekipleri ve emniyet güçlerini ziyaret ederek bayramlaştı, hastanelerde tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayram mesaisinin en yoğun ve kritik geçtiği noktaların başında gelen sağlık kuruluşlarını ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, Denizli Devlet Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanları ile bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Sağlık personelinin kutsal bir görev icra ettiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, ardından hastanelerde tedavi gören vatandaşları ve hasta yakınlarını ziyaret etti. Hastalarla yakından ilgilenerek durumları hakkında bilgi alan Başkan Çavuşoğlu, kendilerine acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kahraman itfaiyecilere ve emniyet güçlerine moral ziyareti

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, şehrin can ve mal güvenliği için 7/24 teyakkuzda bekleyen kahraman itfaiye personelini de unutmadı. Bahçelievler, Kınıklı ve Kayalık İtfaiye İstasyonlarını ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, tatil gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan personelin bayramını kutladı. Ziyaret programı kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapan emniyet mensupları ile bayramlaşarak, gösterdikleri hassasiyet ve fedakarlıklar için teşekkür etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

