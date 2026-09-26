Başkan Çavuşoğlu’ndan İtfaiye Haftası mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İtfaiye Teşkilatı'nın 312. Kuruluş yıldönümü ve 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla yazılı bir mesajı yayımladı.

1714 yılında Tulumbacılar Ocağı ile temeli atılan ve modern itfaiye teşkilatı olarak belediyelere devredilen İtfaiye Teşkilatı'nın 312'nci yaşının gururla kutlandığını hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yangınlardan trafik kazalarına, doğal afetlerden arama-kurtarma faaliyetlerine kadar vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman itfaiyecilerimiz, şehrimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor. Hayat kurtarmak adına kendi canlarını hiçe sayan; mesleğinin kutsallığını her an omuzlarında taşıyan tüm itfaiye personelimize fedakarlıkları, cesaretleri ve insan hayatına verdikleri değer için yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle; fedakarca görev yapan tüm itfaiye mensuplarımızın İtfaiye Haftası'nı kutluyor, görevi başında şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm itfaiye erlerimize başarılı çalışmalar diliyorum."