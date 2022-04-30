Başkan Çelik 29. sahuru Akpınar Mahallesi'nde yaptı - Son Dakika

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ramazan ayının 29. sahurunda beraberindeki başkan yardımcıları ile birlikte Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Erten'in misafiri oldu. Sıcak ve samimi bir ortamda yapılan sahurda Akpınar Mahallesi'ne Şehzadeler Belediyesi'nin yaptığı hizmetler ve yapacağı çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Kavas, Atilla Efendioğlu, Haşim Yener Bilir, Bilal Demir, Ahmet Songüler ve Fatih Baybatur ile birlikte Akpınar Mahallesi'nde düzenlenen sahur programında vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Osman Erten'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda belediyenin mahalleye yaptığı ve yapacağı hizmetler konuşuldu, fikir alışverişinde bulunuldu.

"Gönlümüzde ayrı bir yeriniz var"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i mahallede ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Mahalle Muhtarı Osman Erten şunları söyledi: "Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle mübarek bir günde birlik beraberlik içerisinde olmamız bizi mutlu etmiştir. Ayaklarınıza sağlık. Değerli başkanım sizin bizim gönlümüzde ayrı bir yeriniz var. Yardımcılarınızla birlikte şeref verdiniz mahallemize. Mahallem adına bize bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ederim."

Mahalleye yapılanlar ve yapılacaklar konuşuldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de yaptığı konuşmada mahalleye yaptıkları ve yapacakları hizmetleri anlattı. Başkan Çelik, "Elveda Ramazan dediğimiz günlerdeyiz. Bu gece 29. sahurumuzu Akpınar Mahallemizde yapıyoruz. Akpınar Mahallemizin çok değerli muhtarı Osman Erten bizleri evlerine davet etti, biz de yardımcılarımız ile birlikte misafiri olduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimiz, mahalle sakinlerimiz var. Hem sahur yapıyoruz, hem de mahallemize yaptığımız hizmetler, yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ramazan'ın bereketinden ve feyzinden istifade edebilmek için bir aradayız. Ben değerli muhtarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA