Başkan Cengiz\'den festival sonrası teşekkür mesajı

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Kuluncak Kültür Festivali'nin ardından yayımladığı mesajda, organizasyona katkı sunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Kuluncak Belediyesi ile Malatya İli Kuluncak İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAKULDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen 1. Kuluncak Kültür Festivali'nin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Erhan Cengiz, festivalin yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde tamamlandığını belirtti.

Başkan Cengiz, mesajında 64. ve 65. Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, MHP MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başta olmak üzere festivale katılan belediye başkanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine, oda ve borsa başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlara, basın mensuplarına, belediye personeline ve vatandaşlara teşekkür etti.

Festivalin gerçekleştirilmesine katkı sunan ana sponsor Mehmet Çalışkan, Remzi Akbulut, MAKULDER Başkanı Osman Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri ile organizasyonda emeği geçen herkese ayrıca teşekkür eden Cengiz, destek veren vatandaşlara da şükranlarını sundu.

Mesajının sonunda festivalin birlik ve beraberliğin güçlenmesine önemli katkı sunduğunu ifade eden Başkan Cengiz, "Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Nice güzel organizasyonlarda yeniden bir araya gelmeyi temenni ediyorum" dedi. - MALATYA