Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi - Son Dakika
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Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi

28.02.2022 13:48
Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hafta sonunu Yuntdağı bölgesindeki mahallelere ayırdı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hafta sonunu Yuntdağı bölgesindeki mahallelere ayırdı. 6 mahalleyi ziyaret eden Başkan Çerçi, belediyenin mahallelerdeki yatırımlarını yerinde inceledi.

Gerçekleştirdiği projeler ile kırsal kalkınmayı önceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hafta sonu Yuntdağı Bölgesine çıkartma yaptı. Pelitalan, Süngüllü, Örencik, Maldan, Akçaköy ve Ortaköy Mahallesini gezen Belediye Başkanı Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ersoy ve vatandaşlar eşlik etti. Mahallelerde belediyenin yapımı devam eden projelerini inceleyen Başkan Çerçi, planlanan projeler ile ilgili de fikir alışverişinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mehmet Çerçi, talep ve istekleri de dinledi. Amaçlarının kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek olduğunun altını çizen Başkan Çerçi ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediye olarak kırsal kalkınmaya önem veriyoruz. Mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerde çalışmalarını sürdürdüğümüz projelerimizi yerinde inceledik, bölgede gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz projelerimiz hakkında da bölge halkımızla istişarelerde bulunduk. Bizim için Yuntdağı her zaman önemli olmuştur. Bundan sonra da bölgede yaşayan halkımızın ihtiyaçlarını gözeterek projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi
Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi
Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi
Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi
Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi
Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi

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Mehmet Çerçi, Yunusemre, Ortaköy, Örencik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi - Son Dakika


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