Çerçioğlu: Hizmet için güçlü ve kararlıyız - Son Dakika
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Çerçioğlu: Hizmet için güçlü ve kararlıyız

Çerçioğlu: Hizmet için güçlü ve kararlıyız
26.06.2026 10:00  Güncelleme: 10:02
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrası, millete ve şehirlere hizmet için güçlü ve kararlı çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yaptığı paylaşımda, millete ve şehirlere hizmet yolunda güçlü ve kararlı şekilde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

AK Parti'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat çalışmaları, yerel yönetim faaliyetleri ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin değerlendirilmesinin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının da ele alındı. Toplantıya katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, toplantının ardından birlik ve hizmet vurgusu yaptı. Başkan Çerçioğlu tarafından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı gerçekleştirdik. Milletimize ve kentlerimize hizmet etme yolunda; güçlü ve kararlı şekilde daha fazla çalışmaya, vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Özlem Çerçioğlu, Yerel Yönetim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çerçioğlu: Hizmet için güçlü ve kararlıyız - Son Dakika

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