Başkan Çetin Akın'dan bir günde iki müjde - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Çetin Akın'dan bir günde iki müjde

06.06.2022 17:30
Başkan Çetin Akın'dan bir günde iki müjde

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bir gün içerisinde iki müjdeyi birden paylaştı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bir gün içerisinde iki müjdeyi birden paylaştı. Başkan Çetin Akın ilk olarak Urganlı Mahallesine kazandırılacak olan düğün salonu projesinin ihale sürecinin tamamlanarak yapımına başlanacağını söyledi. Başkan Akın ayrıca İstasyonaltı Mahallesinde elektrik hatlarının yer altına alınacağı müjdesini de verdi.

Turgutlu halkına verdiği sözleri bir bir yerine getiren Başkan Çetin Akın, bir günde iki önemli müjdeyi açıkladı. Başkan Çetin Akın, Urganlı Mahallesinde hayata geçirilecek olan düğün salonu projesinde ihalenin başarıyla sonuçlandığını, temel atma töreniyle söz konusu projenin yapımına başlanacağını duyurdu. Başkan Çetin Akın ayrıca İstasyonaltı Mahallesinde Kervan Yolu, Kısmalı Yolu ve Kooperatif Sokakta elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla ilgili ihalenin tamamlandığını ve yasal sürecin sona ermesinin ardından çalışmaların başlayacağını söyledi.

Başkan Çetin Akın şu açıklamayı yaptı:

"Sizlere vermiş olduğumuz sözlerden birini daha yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Urganlı Mahallemizde eski yazlık sinema, yazlık düğün salonu olarak kullanılan alanı düğün salonu olarak kazandırma projemiz vardı. İhalemiz başarıyla sonuçlandı. Üçüncü ihale sonucunda başarıyla sonuçlandı. İhaleyi alan müteahhit firmamıza önümüzdeki hafta yer teslimini yaparak 'Bismillah' deyip temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Urganlılı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İstasyonaltı Mahallemizde ise Kervan Yolu, Kısmalı Yolu ve Kooperatif Sokaktaki elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla ilgili ihale tamamlandı. Önümüzdeki iki, iki buçuk hafta yasal süreci var. Gediz A.Ş. yer tespiti yapacak. Sonrasında elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları başlayacak. O çalışma bittikten sonra biz de üst yapısını tamamlayarak İstasyonaltı Mahallesine vermiş olduğumuz sözleri tutmuş olacağız. Birilerinin söylediği gibi değil, biz hizmet etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gece gündüz sizlere hizmet etmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz"

Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ise, "Urganlı'mız için çok önemli bir ihtiyaçtı, düğün salonumuz yoktu. Başkanımız sağ olsun bu talebi yerine getirdi. Urganlı'mız için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Urganlı Düğün Salonu projesi hakkında bilgiler

Eski yazlık sinema ve yazlık düğün salonu olarak kullanılan ve 800 metrekare alanı kapsayan projenin 515 metrekaresi düğün salonu olarak planlandı. Betonarme ve çelik olarak tasarlanan projede tüm ses ve ışık sistemleri en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Urganlı Düğün Salonu 300 kişilik kapasiteli olacak. Bununla birlikte karşılama alanı, gelin odası, bebek bakım odası, mutfak, büfe, depo ve tuvaletler de bulunacak. - MANİSA

Başkan Çetin Akın'dan bir günde iki müjde
Başkan Çetin Akın'dan bir günde iki müjde
Başkan Çetin Akın'dan bir günde iki müjde
Başkan Çetin Akın'dan bir günde iki müjde
YORUMLAR
500
2 gündür haber alınamayan çiftçi aranıyor 2 gündür haber alınamayan çiftçi aranıyor Turgutlu'daki prestij cadde çalışmaları tamamlandı Turgutlu'daki prestij cadde çalışmaları tamamlandı
Kaynak: İHA

Çetin Akın, Turgutlu, Urganlı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Çetin Akın'dan bir günde iki müjde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
16:51 Dondurmam Gaymak filminin oyuncusu Muğlalı Sultan Kadem hayatını kaybetti
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 17:39:28. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Çetin Akın'dan bir günde iki müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement