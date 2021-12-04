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Başkan Çopuroğlu, İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısın katıldı - Son Dakika

Başkan Çopuroğlu, İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısın katıldı

04.12.2021 16:25
Başkan Çopuroğlu, İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısın katıldı

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Nevşehir'de düzenlenen İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısına katıldı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Nevşehir'de düzenlenen İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısına katıldı.

İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısı, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse başkanlığı'nda Nevşehir'de gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da, toplantıya katıldı. Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çopuroğlu, "İç Anadolu bölgemiz dahilinde bulunan illerimizle bugün Nevşehir'de verimli bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Başkanımızla birlikte teşkilatlarımızdaki yeni gelişmeleri değerlendiriyoruz. AK Parti bugün seçim olacakmış gibi kurulduğu günden bu yana çalışmalarını devam ettiriyor. Bel kemiğimiz olan teşkilatlarda her ayrıntı yaptığımız bu tür toplantılarla masaya yatırılmaktadır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Çopuroğlu, İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısın katıldı
Başkan Çopuroğlu, İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısın katıldı

İç Anadolu, AK Parti, Nevşehir, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çopuroğlu, İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısın katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Çopuroğlu, İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısın katıldı - Son Dakika
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