Başkan Dağtekin, 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı - Son Dakika
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Başkan Dağtekin, 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı

22.04.2022 17:56
Başkan Dağtekin, 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Dağtekin, 23 Nisan, egemenliğin kayıtsız-şartsız millete ait olduğunun tarihe silinmez bir kayıt olarak geçtiği gün olduğunu belirtti.

Başkan Dağtekin, "Gazi meclisimiz, 23 Nisan 1920'de, hangi şart, tehdit ve tehlike altında olunursa olunsun, devletimizi sonsuza kadar yaşatmanın, milletimizin refah ve mutluluğunu daim kılmanın en vazgeçilmez şartı olan milli egemenliği kayıtsız, şartsız muhafaza ve müdafaa etmek için kuruldu.

Meclisimizin, milli mücadelemizde gönüllerde yaktığı ateş en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır.

İki kez gazi unvanına sahip olan meclisimiz, Kurtuluş Savaşımız sonrasında, 15 Temmuz gecesi, bir kez daha, hainlere, onların yurtiçi ve yurt dışındaki yardakçılarına ve hainleri maşa olarak kullanan karanlık odaklara, Türk halkının milli iradesinin tecelligahı olarak, milli egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletinde olduğunu, mücadele azmini dünyada kırabilecek bir hiç bir güç olmadığını bir kere daha gösterdi.

AK Parti olarak yeni neslin geleceğin bizim neslin inşasını yapabilecek dirayette çocuklar olarak yetişmesi noktasında duacıyız ve bu iradeyi her yönüyle hayatın her alanına yansıtan bir iktidarız. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin muasır medeniyet fikrine ulaşmasında emeği geçen TBMM'nin kahraman üyelerini saygı ve şükranla anıyorum. Bugüne ayrı bir anlam katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, yavrularımıza sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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23 Nisan, AK Parti, Milli, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Dağtekin, 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı - Son Dakika


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