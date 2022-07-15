AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, ihanet girişiminin halkın topyekun direnişiyle püskürtüldüğü 15 Temmuz gecesinde aziz milletin vatanına, bayrağına ve devletine kastedenlere karşı gösterdiği kararlı duruşun, asla unutulmayacak bir demokrasi dersi olduğunu ifade etti.

15 Temmuz gecesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük dayanağının millet iradesi olduğunun tüm dünyaya bir kez daha gösterildiğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Yakın tarihimizde yaşanan darbe girişimlerinde vesayetçi zihniyetlerin yok etmek istediği milli irade, o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlara dökülen aziz milletimizin ferasetinde vücut bulmuştur. Aziz milletimiz o gece istiklal ve istikbaline sahip çıkmış, gözü dönmüş hainlere canını siper ederek zulmün pençesine teslim olmayacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Türk milletinin cesareti, esarete karşı, vatan ve hürriyet aşkıyla Malazgirt'te, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda nasıl ete kemiğe büründüyse, 15 Temmuz'da da öyle olmuştur. Bu milletin, varlık ve yokluk mücadelesinin en önemli halkalarından birisi olan bu destansı direnişi unutturmamak görevimizdir."

Davut Gürkan, o gece yaşananların, darbecilerin milletçe püskürtülmüş olmasının önemli bir kırılma noktası olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a bu onurlu mücadeleyi vererek güçlü Türkiye hedefinin önünü açan aziz milletimize, şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.