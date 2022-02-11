Üye Girişi
Başkan Demir: "İhaleyle 4,5 milyar TL'ye olacak yolu, kendi imkanlarımızla 1,5 milyar TL'ye mal ettik" - Son Dakika

Başkan Demir: "İhaleyle 4,5 milyar TL'ye olacak yolu, kendi imkanlarımızla 1,5 milyar TL'ye mal ettik"

11.02.2022 14:44
Başkan Demir: "İhaleyle 4,5 milyar TL'ye olacak yolu, kendi imkanlarımızla 1,5 milyar TL'ye mal ettik"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendi kurdukları tesislerle yol yapım maliyetini 3 kat düşürdüklerini belirterek, "Yapılan yolları ihale etseydik bize maliyeti 4,5 milyar TL olacaktı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendi kurdukları tesislerle yol yapım maliyetini 3 kat düşürdüklerini belirterek, "Yapılan yolları ihale etseydik bize maliyeti 4,5 milyar TL olacaktı. Biz kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz için bunun bize maliyeti 1,5 milyar TL" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SBB TV'de yayınlanan "Hedeflerimiz Yolunda" programının konuğu oldu. Başkan Mustafa Demir, 2,5 yılda yaptıkları çalışmalara değindi. Samsun'un her geçen yıl artan nüfusuna dikkat çeken Demir, "Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız çalışmalardan biri sorunları tespit etmekti. Ekibimizle birlikte tespit, inceleme ve çalışmayı başlattık. 271 mahallenin su sorununu geçen 2,5 yılda çözdük. Kalan 130 mahallede çalışmalar devam ediyor. 2023 yılı sonu itibarıyla mahallerimizin tamamında su sorununu çözmüş olacağız" diye konuştu.

"4,5 milyar TL olacaktı, 1,5 milyar TL'ye mal ettik"

Yol çalışmalarının tamamını kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Demir, 5 bin 200 kilometre yol ağındaki çalışmaların 3 bin 500 kilometrelik kısmının tamamlandığını ifade etti. "Çalışmaları kendi ekiplerimizle yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli malzemeyi de kendimiz üretiyoruz. Belediye kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmada ihale sistemine oranla 3 kat verimlilik sağlıyor. Yapılan yolları ihale etseydik bize maliyeti 4,5 milyar TL olacaktı. Ancak biz kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz için bunun bize maliyeti 1,5 milyar TL" ifadelerini kullandı.

Çalışmaları incelemek ve vatandaşlarla buluşmak için mahalleleri ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Mustafa Demir vatandaşlardan gelen geri dönüşümün kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Şehir şebeke sistemindeki asbestli boruların değişimi içinde harekete geçtik. Bu yıl Bafra, Çarşamba ve Terme için çalışmaları başlattık. Hedefimiz tamamını değişmek. Üstelik bu borular çok dayanıklı da değil. Bizim amacımız vatandaşa en sağlıklı hizmeti sunmak" açıklamasında bulundu.

Belediye Evleri Kavşağı artık sele teslim olmayacak

Samsun'un Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağı'nda yaşanan sel baskınlarının önlenmesi amacıyla yapılan "Yağmur Suyu Kollektör Hattı" ile vatandaşın korkulu rüyası bitti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Canik'te uzun yıllardır vatandaşı mağdur eden, yağmur suları nedeniyle oluşan sel ve su baskını sorununu "yağmur suyu kollektör hattı" projesi ile çözdü. 10 milyonluk yatırım olan proje Canik halkı tarafında da yakından takip edildi. Toplamda 2 bin 600 metre uzunluğunda yağmur suyu hatlarının döşendiği bölgede uzun vadede aynı sorunun bir daha meydana gelmemesi için geniş çaplı betonarme borular kullanıldı.

"Mağduriyetimiz bitti mutluyuz"

Yıllardır çektikleri çilenin Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışma ile sona erdiğini ifade eden Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Cevdet Dursun, "Her yağmur yağdığında ana yol üzerinde büyük bir su birikintisi oluyordu. 10 dakikalık sağanak yağışla ulaşım felç oluyordu. Bu mağduriyeti sürekli yaşıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mutafa Demir göreve gelince bizimle yaptığı ilk toplantıda bu mağduriyetin giderileceği sözünü vermişti. Sözünü de tutu. Yapılan yatırım sonrasında sağanak yağışlarda mağduriyetin tekrarlamadığını gördük. Çok şükür bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

8 yıldır Belediye Evleri Mahallesi'nde ikamet eden Musa Özübek, "Öncesinde Belediye Evleri Kavşağı'nda her yağmurda su baskını korkusu yaşıyorduk. Çalışma yapıldı, sorun çözüldü. Şu an gayet iyi. Mağduriyeti bitirdiği için başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tek arzumuz hemşehrilerimizin sağlıklı yaşam sürmesi"

"Bütün projelerimiz insanımızın daha güzel bir kentte yaşaması için" diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de şunları kaydetti:

"Sadece Canik'te değil. 17 ilçemizin altyapı sorunlarını gidermek adına tüm ekiplerimiz sahada. Tüm derdimiz Samsun'da altyapı probleminin kalmadığı, özellikle su konusunun hiç konuşulmadığı bir ortamı tamamen temin etmek. Samsun'un merkezinden en ücra köşelerine kadar altyapı hizmetlerini ulaştırmak için gayretle çalışıyoruz. Her fırsatta hizmet zincirine yeni halkalar ekledik, eklemeye de devam ediyoruz. Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya, şehrimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi." - SAMSUN

Başkan Demir: İhaleyle 4,5 milyar TL'ye olacak yolu, kendi imkanlarımızla 1,5 milyar TL'ye mal ettik
Başkan Demir: İhaleyle 4,5 milyar TL'ye olacak yolu, kendi imkanlarımızla 1,5 milyar TL'ye mal ettik

YORUMLAR
500

Mustafa Demir, Türk Lirası, Samsun, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'İhaleyle 4,5 milyar TL'ye olacak yolu, kendi imkanlarımızla 1,5 milyar TL'ye mal ettik' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:39 Kaçırıldığı evde sandık içinde bulunan genç kız mahkemede konuştu!
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
14:25 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra çekimi engelleyebilecek mi?
14:23 FETÖ'cü Enes Kanter takımdan kovulunca fotoğraf paylaştı
14:22 Son dakika: İstanbul'da Güngören'de yangın! Art arda patlamalar meydana geldi
14:15 Aziz bu akşam neler olacak? Halı atölyesi satılıyor mu?
13:53 Ellerini kelepçeleyip, kadın geceliği giydirdiler! Tekme tokat dövülen gencin işkence anları kamerada
13:48 Ahu Tuğba, İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan hakkında konuştu!
13:42 Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 14:57:50. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Demir: "İhaleyle 4,5 milyar TL'ye olacak yolu, kendi imkanlarımızla 1,5 milyar TL'ye mal ettik" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement