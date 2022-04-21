Başkan Demir: "Öğrenciler her türlü sıkıntıda kapımızı çalabilir" - Son Dakika
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Başkan Demir: "Öğrenciler her türlü sıkıntıda kapımızı çalabilir"

21.04.2022 09:54
Başkan Demir: "Öğrenciler her türlü sıkıntıda kapımızı çalabilir"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, öğrencilerin her türlü sıkıntıda kapılarını çalabileceklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, öğrencilerin her türlü sıkıntıda kapılarını çalabileceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, iftar sofralarında ve teravih namazlarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her gün bir ilçede vatandaşlarla birlikte olan Başkan Demir, bu kez de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı kız öğrenci yurdunda katıldığı iftar yemeğinde üniversiteli öğrenciler ile buluştu. Burada büyük ilgiyle karşılaşan Başkan Demir, yurttaki kız öğrencilerin iftar masalarını tek tek ziyaret ederek sohbet etti.

Başkan Demir'e Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu eşlik ederek yurt hakkında bilgiler verdi. İftar sonrası öğrencilerin sorularını yanıtlayarak taleplerini de tek tek not alan Başkan Demir, öğrencilerden her türlü sıkıntı ve sorunlarında kapılarını çalmalarını istedi. Kendi öğrencilik yıllarından da anılarını paylaşan Mustafa Demir, öğrencilere "Sizler bizim geleceğimizsiniz" diyerek şunları söyledi:

"Sizleri seviyoruz. Sizler bizim geleceğimiz, istikbalimizsiniz. Bulunduğumuz yeri daha ileriye götürecek olan sizlersiniz. Büyükşehir belediyesi olarak kapımız her zaman açık. Ne zaman bir derdiniz bir sıkıntınız varsa bize ulaşın. Gerek belediyeye gelerek gerek sosyal medyadan bizimle irtibat kurabilirsiniz. Şehirle ilgili varsa eksiklik, bir problem birlikte çözüm bulabiliriz. Biz belki sizin öz anne babanız gibi olamayız ama şunu bilin ki öz anne babaya yakın anne babanızız. Bunu asla unutmayın. Her türlü sıkıntınızda kapımızı çalabilirsiniz."

Ziyaret sonrası Başkan Demir, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekindi. - SAMSUN

Başkan Demir: Öğrenciler her türlü sıkıntıda kapımızı çalabilir
Başkan Demir: Öğrenciler her türlü sıkıntıda kapımızı çalabilir
Başkan Demir: Öğrenciler her türlü sıkıntıda kapımızı çalabilir
Başkan Demir: Öğrenciler her türlü sıkıntıda kapımızı çalabilir
Başkan Demir: Öğrenciler her türlü sıkıntıda kapımızı çalabilir

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Yurtlar Kurumu, Mustafa Demir, Samsun, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Öğrenciler her türlü sıkıntıda kapımızı çalabilir' - Son Dakika


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