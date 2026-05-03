Başkan Demir, TBB Yönetimine Seçildi

TBB'nin Mayıs Ayı Olağan Meclisi, yeni başkan, meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi için toplandı.

Başkan seçiminde 864 meclis üyesinden 757'si oy kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 446 oy alarak başkan seçildi. AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.

Başkan ve Meclis Başkanlık Divan seçiminin ardından encümen üyeleri seçimi yapıldı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yapılan oylamayla Encümenliğe seçildi. Bundan böyle TBB'nin A takımında yer alacak olan Başkan Demir, bu başarısıyla bir kez daha Ardahanlı hemşerilerinin gurur kaynağı oldu.

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Faruk Demir, gerçekleştirilen oylama sonucunda TBB'nin yönetim kademesine girme başarısı göstererek Ardahan'ı çok daha iyi bir konumda temsil etme imkanı elde etti.

Mutluluk haberini sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak duyuran Başkan Demir, süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek,

"Ankara'da TBB (Türkiye Belediyeler Birliği) Genel kurulunda Vahap Seçer başkanımıza, şahsımı da Encümen (yönetim) üyeliğine layık gören Türkiye'min tüm belediye başkanlarına sonsuz teşekkürler ediyorum." - ARDAHAN