Başkan Demirtaş: "Barış ancak hak ve adaletin tesisi ile mümkün olur" - Son Dakika
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Başkan Demirtaş: "Barış ancak hak ve adaletin tesisi ile mümkün olur"

07.03.2022 12:27
Başkan Demirtaş: "Barış ancak hak ve adaletin tesisi ile mümkün olur"

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İnsanlık tarihi hak ve batılın mücadelesi şeklinde geçmiştir.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İnsanlık tarihi hak ve batılın mücadelesi şeklinde geçmiştir. Bize düşen haktan ve adaletten yana olmaktır. Barış ancak hak ve adaletin tesisi ile mümkün olur" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Samsun Şubesi'nin, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda düzenlediği "Şehitler Gecesi" programına katıldı.

Şehadeti anlamak hakkı ve adaleti ayakta tutan şahitler olmanın gelecek nesillere ışık tutması adına çok önemli olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İnsanlık tarihi hak ve batılın mücadelesi şeklinde geçmiştir. Bize düşen haktan ve adaletten yana olmaktır. Barış ancak hak ve adaletin tesisi ile mümkün olur. Barış iyinin, güzelin, doğrunun, faydalının ve adil olanın tescili ile mümkün olur. İşte bu bakımdan cihat da kişinin tüm gücüyle barışı desteklemesi ve sürdürmesi mücadelesidir. Bize düşen bu kutlu insanların hayatlarını kendimize örnek almaktır. Tarih boyunca dünyanın bütün coğrafyalarında dini, vatanı, bayrağı ve diğer mukaddes değerleri uğruna mücadele verirken can veren şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Gecede ilahiler okundu. Kur'an'ı Kerim tilaveti yapıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan resim sergisi ve şehit biyografilerinin yansıtıldığı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: Barış ancak hak ve adaletin tesisi ile mümkün olur

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Necattin Demirtaş, İlkadım, Samsun, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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