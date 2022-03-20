Başkan Demirtaş: "Hemşehri derneklerimiz bu şehre aidiyet duygusunu taşımalı" - Son Dakika
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Başkan Demirtaş: "Hemşehri derneklerimiz bu şehre aidiyet duygusunu taşımalı"

20.03.2022 13:57
Başkan Demirtaş: "Hemşehri derneklerimiz bu şehre aidiyet duygusunu taşımalı"

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kültürel mozaiğimiz ilçemizin en önemli zenginliği. İlçemize daha iyi hizmet etmek için sivil toplum kuruluşlarımızın önerilerini alıyor, ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kültürel mozaiğimiz ilçemizin en önemli zenginliği. İlçemize daha iyi hizmet etmek için sivil toplum kuruluşlarımızın önerilerini alıyor, ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Samsun- Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali ve yönetim kurulu üyeleri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Demirtaş'ın misafirperverliği ve ilçedeki hemşehri derneklerine olan yakınlığından ötürü teşekkürlerini ileten Samsun-Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali, "Dernekler kültürümüzün yaşaması, birlik ve beraberliğin tesisinin sağladığı en iyi ortamlar. Buralarda şehir için yaşam için her zaman sosyal, kültürel faaliyetler oluyor. Çünkü derneğe geldiğimiz zaman Bayburtluluğumuzu hatırlıyoruz, çocuklarımız hemşehrileriyle tanışıyorlar ve sohbet sırasında bir şeyler öğreniyorlar. Yoksa Bayburt'un kültüründen habersiz yetişiyorlar. O nedenle dernekçiliği önemsiyoruz. Bizler Bayburt kökenli Samsunlularız. Samsun'un kültürü, eğitimi, altyapısı ve yaşam kalitesi bizleri ilgilendiriyor. O anlamda çevremize karşı duyarlı bir şekilde dayanışmanızı sürdürüyoruz. Kültürümüzün şehre katkı vermesi yönünde katkı ve desteğimizi hiçbir zaman eksik bırakmayacağız "diye konuştu.

"Hemşehri derneklerini tek çatı altında toplayacağız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şehrimizde hayat bulan hemşehri derneklerimiz bu şehre aidiyet duygusunu taşımaları şehrin kalkınması ve birlik ve beraberlik için atılacak ilk adım olduğunu düşünüyorum. Samsun için birlikte hareket etmeliyiz. Çünkü bu coğrafyada hepimiz biriz. Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Gümüşhane ve diğer illerin hepsi bizim. Bizler hem doğduğumuz hem de doyduğumuz memleketlerimiz arasında gönül köprüsü kurarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada yakın zamanda kentimizde faaliyetlerini sürdüren tüm hemşehri derneklerini tek çatı altında olacağı bir yapıyı ilçemize kazandırarak ilçemizin zenginliklerini ve kültürümüzü ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: Hemşehri derneklerimiz bu şehre aidiyet duygusunu taşımalı
Başkan Demirtaş: Hemşehri derneklerimiz bu şehre aidiyet duygusunu taşımalı

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Necattin Demirtaş, İlkadım, Bayburt, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş: 'Hemşehri derneklerimiz bu şehre aidiyet duygusunu taşımalı' - Son Dakika


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