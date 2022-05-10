Başkan Demirtaş'tan Bakan Kurum'a teşekkür - Son Dakika
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Başkan Demirtaş'tan Bakan Kurum'a teşekkür

10.05.2022 20:59
Başkan Demirtaş'tan Bakan Kurum'a teşekkür

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş belediyeye hibe edilen kazıcı ve yükleyici kepçe için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş belediyeye hibe edilen kazıcı ve yükleyici kepçe için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, göreve geldiği günden bu yana araç filosunu her geçen gün genişlettiklerini belirterek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen Hidromek 102S kazıcı ve taşıyıcı kepçenin kendilerine teslim edildiğini söyledi. Gülüç halkına daha iyi hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Başkan Demirtaş "Belediye Başkanlığına seçildiğim 2014 yılında belediyenin halkımıza hizmet götürebilecek doğru dürüst aracı ve iş makinesi yoktu. 8 yıllık görev sürem içerisinde araç eksikliğimizin hemen hemen tamamını giderdik. Çalışmayan araçları çalışır hale getirdik. Gülüç'e getirdiğimiz hizmetler bu araçlar sayesinde oldu. Bir çok işi kendimiz yapabilir konuma geldik. Hatta ihtiyaç halinde diğer belediyelerimize ve bazı köylerimize de araçlarımızı hizmet için gönderiyoruz. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u milletvekillerimiz ve ilçe başkanımızla ziyaretimizde sözünü verdiği kazıcı ve yükleyici kepçe belediyemize teslim edildi. Ben başta Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gülüç halkımıza hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi. - ZONGULDAK

Başkan Demirtaş'tan Bakan Kurum'a teşekkür
Başkan Demirtaş'tan Bakan Kurum'a teşekkür

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Gökhan Mustafa Demirtaş, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Tragger, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş'tan Bakan Kurum'a teşekkür - Son Dakika


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