Başkan Demirtaş'tan Çarşambalılar Derneği yönetimine tebrik - Son Dakika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş Samsun Çarşambalılar Derneği'ni ziyaret ederek derneğin yeni yönetimini ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesi Meclis Üyesi Alper Taşdemir ve beraberindeki heyet, Samsun Çarşambalılar Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarete Samsun Çarşambalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Sezgin, yönetim kurulu üyeleri Ömer Bir, Özlem Dağdelen, Kutluhan Gökçe, Sercan Yaşar, Eyüp Aslan, Çetin Akgül ve Aydın Çörtük katıldı.

Samsun Çarşambalılar Derneği lokalinde gerçekleşen, gündeme dair güncel konuların istişare edildiği ziyarette Demirtaş, Samsun Çarşambalılar Derneği'nin yeni yönetimini kutlayarak faaliyetlerinde başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Demirtaş, "Samsun Çarşambalılar Derneği'ni ve özverili çalışmalarını yakından takip ediyoruz, çıktıkları bu yolda kendilerine başarılar diliyorum, şehrimiz için gösterilen tüm gayretlerin bizzat destekçisi olarak, derneğimiz ile her daim iş birliği içerisinde olacağımızı belirtmek isterim. Bu vesileyle derneğimizin yeni yönetimini kutluyorum" dedi.

Gündeme dair ortaklaşa görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette, Özdemir ve dernek yönetimi gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetlerini Demirtaş ve Taşdemir ile paylaştı. İlkadım Belediyesi ve Çarşambalılar Derneği'nin iş birliği içerisinde yürütülebileceği çalışmalar değerlendirildi. Yürütülecek çalışmalara katkı sunmak adına ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Demirtaş, ziyaretin ardından başta Özdemir ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, kendilerini yeni görevlerinden ötürü de tebrik etti.

Özdemir, Demirtaş ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. - SAMSUN