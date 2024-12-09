Başkan Doğan: 'Subay Gazinosu' Kaldırılacak, 'Kent Park' Yapılacak

Politika

Başkan Doğan: "Meydan Güzelleştirme Projesi kapsamında 'Subay Gazinosu' kaldırılacak"

"Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine 'kent park' yapılacak"

Samsun Büyükşehir Belediye meclis toplantısı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Meydan Güzelleştirme Projesi kapsamında Subay Gazinosu'nu kaldıracaklarını, ayrıca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki 70 dönümlük alana 'kent park' yapacaklarını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı 1. Birleşimi 1. Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda 32 gündem, 13 gündem dışı olmak üzere toplam 45 madde gündeme alınarak ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Doğan, havale edilen maddelerin ardından meclis üyelerinin kendisine yönelttiği soruları cevaplandırdı.

Meydan Güzelleştirme Projesi

Meydan Güzelleştirme Projesi kapsamında davalık olan İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Milli Savunma Bakanlığı'na ait Subay Gazinosu'nun yıkımıyla alakalı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile anlaştıklarını, 3'lü başlıklı bir protokol ile işlemlere devam edeceklerini ifade eden Başkan Halit Doğan, "Subay Gazinosu ile alakalı bir çalışma daha önce yapılmış. Subay Gazinosu'nu da kaldıracağız. Zaten Atakum'da sahilde bir subay gazinosu var. Oradaki bir yapıya destek vermiş olacağız. Bir de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde 70 dönüm alan var ama biraz daha üzerine çıkmayı planlıyoruz. Bir kısım alanı da 'kent park' yapmak üzere Büyükşehir Belediyemize tahsisiyle alakalı 3 başlıkta bir protokol imzalayacağız. Kara Kuvvetleri Komutanımız ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de görüştük. Onların da bu konuda yaklaşımları Samsun'u sevindirici, Samsun yararına bir şekilde oldu. Komisyonda meclis üyeleri beraberce çalışacak ve Samsun için hayırlı bir iş olmasını umuyorum" dedi.

"Yeğeninize ait olan şirkete iş vermediğimiz için konuşmuşsunuz"

Taksi ve dolmuşlarda zorunlu hale gelen görüntü-kamera sistemleriyle alakalı CHP Grup Başkanvekili Atilla Takcan'ın "Sürücüler sadece bir yerden kamera sistemi almaya zorlanıyor" iddiasını cevaplayan Başkan Doğan, "Geçen meclis toplantısında da dediniz ki, 'Dışarıya iş veriliyor, Samsun'da işletmeler var.' Baktırdım, sizin yeğeninize ait olan şirkete iş vermediğimiz için konuşmuşsunuz. Kamera işi yapan benim bir tanıdığım yok. Sizin varsa bilemiyorum. Ama arkadaşlar bize getirsinler. Şoförler Odası ile konuşamadığımız, araya aracı talep ettiğimiz hiçbir konumuz yok. Talepleri varsa gelebilirler" diye konuştu.

İlgili komisyonlara havale edilen 45 madde, komisyon toplantısında görüşüldükten sonra son meclis toplantısında ele alınacak.