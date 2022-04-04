Başkan Dr. Palancıoğlu: "İstihdama, üretime ve sanayiye desteğimiz devam edecek" - Son Dakika
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Başkan Dr. Palancıoğlu: "İstihdama, üretime ve sanayiye desteğimiz devam edecek"

04.04.2022 15:52
Başkan Dr. Palancıoğlu: "İstihdama, üretime ve sanayiye desteğimiz devam edecek"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na iade-i ziyarette bulundu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na iade-i ziyarette bulundu.

Dayanışma ve beraberlik içinde sanayicilerle birlikte en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olduklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Şehrimizin gelişmesi adına, birlik ve dayanışma içerisinde çalışıyor. Sanayicilerimiz şehrimize katma değer üretiyor, hem istihdamı artırmak hem de üretim, ARGE ve teknolojik alanlarda şehrimizin gelişmesine büyük destek veriyor. Dolayısıyla tüm sanayici arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Özellikle ekonomik daralma dönemlerinde dahi ülkemizin kalkınması için büyük destek veriyorlar. Sanayicilerimiz ile birlikte istihdamı üretimi arttırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. OSB yönetimimize Kayseri'miz için yapılacak çalışmalarında başarılar diler, nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

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Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Dr. Palancıoğlu: 'İstihdama, üretime ve sanayiye desteğimiz devam edecek' - Son Dakika


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