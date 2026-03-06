Başkan Ekim\'in Ramazan ayında vatandaş buluşmaları sürüyor

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında, teravih namazı sonrası vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Programlara Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in yanı sıra AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri katılıyor. Teravih namazı çıkışında vatandaşlarla çay içip sohbet eden heyet, mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde dinliyor.

Ziyaretler sırasında vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye çalışmalarının sadece teknik projelerden ibaret olmadığını vurgulayarak "Ramazan ayı, dayanışmanın ve kardeşliğin zirve yaptığı bir aydır. Bizler de AK Parti ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte bu mübarek günlerin bereketini halkımızla paylaşıyoruz. Belediyecilik sadece yol, park ve altyapı yapmak değildir. Asıl olan gönüllere dokunabilmektir. Büyüklerimizin duasını almak, gençlerimizin heyecanını paylaşmak bizler için en büyük hizmettir. İlçemizin her mahallesine, her sokağına eşit hizmet götürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Başkan Ekim, mahalle buluşmalarının önemine dikkat çekerek, vatandaşlardan gelen her önerinin belediyenin çalışma planına dahil edildiğini belirtti.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmalarda, Akçaabat Belediyesi'nin devam eden projeleri ve planlanan yatırımları hakkında da bilgi alışverişinde bulunuluyor. - TRABZON