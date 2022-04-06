Başkan Ekinci iftar sofrasına misafir oldu - Son Dakika
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Başkan Ekinci iftar sofrasına misafir oldu

06.04.2022 14:12
Başkan Ekinci iftar sofrasına misafir oldu

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Azadi Mahallesinde yaşayan Şimşek ailesine iftarda misafir oldu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Azadi Mahallesinde yaşayan Şimşek ailesine iftarda misafir oldu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, çat kapı iftar ziyaretleri çerçevesinde Şimşek ailesinin misafiri oldu. Ziyarete Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ve partililer de katıldı. Şimşek ailesiyle sohbet eden Başkan Ekinci ve beraberindekiler, ailenin sıkıntılarını dinleyerek onlarla yakından ilgilendi. Misafirler daha sonra iftarlarını Şimşek ailesi ile birlikte açtı. Başkan Ekinci ve beraberindekiler, daha sonra Babaç ve Çelikkalem ailelerini de ziyaret etti. Babaç ve Çelikkalem ailelerinin sorun ve taleplerinin yerinde dinlendiği ziyaret, daha sonra sohbet havasında geçti.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ramazan ayının tüm güzelliklerini ve maneviyatını vatandaşlarımızla fırsat buldukça paylaştıklarını belirterek, Viranşehir'de gerçekleştirdikleri çat kapı ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. - ŞANLIURFA

Başkan Ekinci iftar sofrasına misafir oldu
Başkan Ekinci iftar sofrasına misafir oldu
Başkan Ekinci iftar sofrasına misafir oldu

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Salih Ekinci, Viranşehir, Misafir, Ekinci, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ekinci iftar sofrasına misafir oldu - Son Dakika


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