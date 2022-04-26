Başkan Ertuğrul Çetin: "Komşuluk bu toprakların en sağlam mayası" - Son Dakika

İftarını her gün vatandaşlarla birlikte yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kapı komşularıyla iftar sofrasında buluştu.

Ramazan ayında vatandaşların iftar ve çay davetlerini geri çevirmeyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ailesi ve site komşularıyla evlerinin önünde iftar yaptı. Başkan Çetin, oturdukları apartmanın bahçesindeki iftar yemeğinin ardından masaları tek tek gezerek, komşularına hayırlı Ramazanlar diledi. Komşuluk ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Evde hiç iftar yapamasakta komşularımız ile apartmanın önünde yemekler yedik, sohbetler ettik. Çok güzel bir iftar geçirdik. Komşularımızla iftar sofrasını paylaşmak bize büyük bir mutluluk verdi. Komşuluk bu toprakların en sağlam mayası. Allah (cc) tutmuş olduğumuz oruçları ve etmiş olduğumuz duaları kabul etsin" dedi. - ANKARA