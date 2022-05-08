Başkan Fadıloğlu Şehit annesinin anneler gününü kutladı - Son Dakika
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Başkan Fadıloğlu Şehit annesinin anneler gününü kutladı

08.05.2022 13:00
Başkan Fadıloğlu Şehit annesinin anneler gününü kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit annesi İsminur Serin'i evinde ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit annesi İsminur Serin'i evinde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, "Hakikaten İsminur Hanım, yalnızca şehit evladına değil, diğer evlat ve torunlarına karşı ilgisinden dolayı gerçekten yılın anneliğini hak eden bir annemiz" dedi.

Şehit ailelerini sık sık ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü dolayısıyla şehit annesini yalnız bırakmadı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şehit ailesi Şefik ile İsminur Serin çiftini evlerinde ziyaret etti. İstanbul'da, 2016 yılındaki bombalı saldırıda şehit olan Polis Adem Serin'in tüm aile üyeleriyle yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, İsminur Serin'in Anneler Günü'nü tebrik etti ve kendisine çiçek armağan etti. Fadıloğlu, evdeki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

"Biz büyük bir aileyiz"

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben, öncelikle şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hakikaten İsminur Hanım, yalnızca şehit evladına değil, diğer evlat ve torunlarına karşı ilgisinden dolayı gerçekten yılın anneliğini hak eden bir annemiz. Babamız Şefik Bey de bizimle birlikte çalışıyordu. Bizim mesai arkadaşımızdı. Adem Serin kardeşimiz rahmetli olduktan sonra emekli oldu. Biz de emeklilikten sonra da ailemizle olan diyaloğumuzu koparmadık. Biz büyük bir aileyiz. Mümkün olduğu kadar bir aradayız. Gerçekten çalışırken de emekli olduktan sonra da mesai arkadaşlarımız ile yakınlığımızı devam ettiriyoruz. Şehitlerimiz, biz güvende yaşayalım diye canlarını seve seve verdiler. Allah, vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Makamlarını ali etsin. Tabii burç gibi babayiğidi toprağa vermek kolay değil. Ama annemizin metanetinden dolayı kendisini yürekten kutluyorum. Hayattayken de kendisiyle gurur duyulan bir evlat yetiştirdiği için ben annemizi tebrik ediyorum. Bir yandan da diğer evlat ve torunlarını vatana, millete hayırlı evlat olarak yetiştirmek adına eşiyle birlikte çocuklarının ve torunlarının üzerine titriyorlar. Bunun birebir şehidiyim. Rabbim, hepimizi cennetinde buluştursun. İsminur annemize, Şefik babamıza sabırlar diliyorum. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü İsminur annemizin şahsında kutluyorum. Rabbim, bir daha böyle acılar yaşatmasın; hep birlikte kardeşlik hukuku içerisinde yaşayalım inşallah" ifadelerini kullandı.

"Onur ile yaşıyorum"

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan İsminur Serin, "Allah, Başkanımızdan razı olsun. Bizleri düşündükleri, her fırsatta yanımızda olduğu için Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Yaşadığı süre boyunca da gurur duydum, şehit oldu yine gurur verdi. Onun onuruyla yaşıyorum. Allah, bu acıyı kimseye yaşatmasın. Yaşayana da bol sabır ve dayanma gücü versin. Oğlumun şehit olduğu gece, anlatılacak gibi değil. O gece bizi aramıştı, haberimiz vardı. Kendisine kız isteyecektik. Dilimiz tutuldu. Oğluma kız isteyeceğimizi söyleyemedim. Eve geldiğimizde haberini aldık. Başkanımız bugün evimde beni ziyaret etti. Biz başkanımızdan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun. Onlar her zaman bizim yanımızdalar. Rabbim de kendilerini yalnız bırakmasın" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Başkan Fadıloğlu Şehit annesinin anneler gününü kutladı
Başkan Fadıloğlu Şehit annesinin anneler gününü kutladı
Başkan Fadıloğlu Şehit annesinin anneler gününü kutladı
Başkan Fadıloğlu Şehit annesinin anneler gününü kutladı
YORUMLAR
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30 yıl önce Anneler Günü'nde çocuklarına hem anne, hem de baba oldu 30 yıl önce Anneler Günü'nde çocuklarına hem anne, hem de baba oldu Şehit annelerine anlamlı ziyaret Şehit annelerine anlamlı ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Fadıloğlu Şehit annesinin anneler gününü kutladı - Son Dakika


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