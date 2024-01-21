 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkan Fırıncıoğlu, Halk Buluşmalarını Demirciler Mahallesi'nde sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Fırıncıoğlu, Halk Buluşmalarını Demirciler Mahallesi'nde sürdürdü

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, MHP İl Başkanı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Demirciler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Halk Buluşmaları'nda mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Fırıncıoğlu, katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ve mahalle sakinlerinin değerli düşünceleriyle katkı sağladıklarını belirtti. Mahalleli ise Fırıncıoğlu'nun çalışkanlığıyla fark yarattığını ve yeni dönemde yanlarında olduklarını ifade etti.

Başkan Fırıncıoğlu, Halk Buluşmalarını Demirciler Mahallesi\'nde sürdürdü
21.01.2024 - 12:51,
Abone Ol

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun Halk Buluşmalarındaki yeni adresi Demirciler Mahallesi oldu.

Başkan Fırıncıoğlu MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve belediye meclis üyeleri ve bazı kurum birim müdür ve amirleri ile gerçekleştirdiği Halk Buluşmaları çerçevesinde Demirciler Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelinin talep ve önerileri dinleyen Başkan Fırıncıoğlu, "Halk Buluşmaları kapsamında Demirciler Mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Göreve geldiğim günden buyana önceliğim her zaman halkımızın talepleri ve ihtiyaçları oldu. "Katılımcı yönetim" anlayışını benimseyerek vatandaşlarımızdan gelen öneriler ışığında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizlere kıymetli düşünceleriyle katkı sağlayan Demirciler Mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalleli de, kısa sürede çalışkanlığı ile Fırıncıoğlu farkını hissetmeye başladıklarını belirterek, yeni dönem için yanlarında olduklarını ifade ettiler. - BARTIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bartın Belediyesi, MHP, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Fırıncıoğlu, Halk Buluşmalarını Demirciler Mahallesi'nde sürdürdü - Son Dakika


11:17
Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03
Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49
Altının gram fiyatı 1.967 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.967 lira seviyesinde işlem görüyor
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti

Son Dakika
11:17 Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03 Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:49 Altının Gram Fiyatı 1967 Lira Seviyesinde
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:43:54. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Fırıncıoğlu, Halk Buluşmalarını Demirciler Mahallesi'nde sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement