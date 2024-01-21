Başkan Fırıncıoğlu, Halk Buluşmalarını Demirciler Mahallesi\'nde sürdürdü

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun Halk Buluşmalarındaki yeni adresi Demirciler Mahallesi oldu.

Başkan Fırıncıoğlu MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve belediye meclis üyeleri ve bazı kurum birim müdür ve amirleri ile gerçekleştirdiği Halk Buluşmaları çerçevesinde Demirciler Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelinin talep ve önerileri dinleyen Başkan Fırıncıoğlu, "Halk Buluşmaları kapsamında Demirciler Mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Göreve geldiğim günden buyana önceliğim her zaman halkımızın talepleri ve ihtiyaçları oldu. "Katılımcı yönetim" anlayışını benimseyerek vatandaşlarımızdan gelen öneriler ışığında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizlere kıymetli düşünceleriyle katkı sağlayan Demirciler Mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalleli de, kısa sürede çalışkanlığı ile Fırıncıoğlu farkını hissetmeye başladıklarını belirterek, yeni dönem için yanlarında olduklarını ifade ettiler. - BARTIN