Başkan Geçit, Yeşilyurt'un Ekonomik Gücüne Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Politika

Başkan Geçit, Yeşilyurt'un Ekonomik Gücüne Vurgu Yaptı

Başkan Geçit, Yeşilyurt\'un Ekonomik Gücüne Vurgu Yaptı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, esnaf ziyaretleri sırasında ilçenin ekonomik gelişimine yönelik sorunları dinleyerek, modern ve dirençli bir Yeşilyurt için çalıştıklarını belirtti.

27.10.2024 14:34  Güncelleme: 14:35
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Esnaflarımız ve hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek dirençli, modern ve güzel bir Yeşilyurt inşa etmek için çalışıyoruz. Bizim en büyük gücümüz, vatandaşlarımızla kurduğumuz samimi ve içten gönül bağlarıdır" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sık sık gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleriyle Yeşilyurt İlçesindeki hem devam eden hem de planlanan hizmetler üzerine istişare ediyor, talepleri öğreniyor. Başkan Geçit, mahalle ve esnaf gezileri sırasında karşılaştığı çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşlarla yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinlemeyi ihmal etmiyor.

Ziyaret ettiği işyerlerinde esnaflara 'hayırlı ve bereketli kazançlar' dileyerek kendisine ikram edilen çayları geri çevirmeyen Başkan Geçit, esnafların ve vatandaşların sorunlarını bire bir çözmeye çalıştıklarını vurguladı.

Yeşilyurt'u yaşam standardı yüksek, dirençli ve güzel bir kent hüviyetine ulaştırmak için toplumun tüm kesimleriyle birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini söyleyen Başkan Geçit, ilçeyi ayağa kaldırmak adına başlatılan yatırımlara ve hizmetlere desteklerini eksik etmeyen esnaflara ve vatandaşlara teşekkürlerini sundu.

Başkan Geçit, yaşanan depremlere rağmen ticaretini sürdürüp şehrin ayağa kalkması noktasında büyük bir fedakarlıkta bulunan esnafları, ekonominin belkemiği olarak gördüklerini bir kez daha hatırlatırken, şehrin tüm dinamiklerinin bu süreçte birlikte hareket etmesinin şehrin hem fiziksel hem de sosyal yönden güçlenmesine vesile olacağını dile getirdi.

Esnafların ve vatandaşların talep, öneri ve isteklerinin kentin geleceğine yönelik hayata geçen yatırımlara ışık tuttuğunu sözlerine ekleyen Başkan Geçit, "Her fırsatta farklı mahallelerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinlemeye özen gösteriyoruz. İşimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde ve en ince detayına kadar yaparak, ilçemizin değerine değer katmaya gayret ediyoruz. Esnaflarımız ise hem şehrimizin hem de ekonominin bel kemiğidir. Onların huzur ve refah içinde çalışabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle onların sorunlarını ve taleplerini birinci elden dinleme fırsatı bulduk. Esnaflarımızın ve hemşehrilerimizin çözüm önerileri yapılan yatırımlara yol göstericisi teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Geçit, Malatya'da deprem yaralarının sarılması ve ekonominin gelişmesinde önemli rol oynayan esnaflarla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparken, " Yaptığımız hizmetleri esnaflarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemizin hem bugününe hem de yarınlarına hep birlikte katkı sunuyoruz. Mahalle ziyaretlerimizdeki amacımız; esnafımız ve vatandaşımızın beklentisi net bir şekilde birinci ağızdan öğrenip hızlı bir şekilde çözüm bulabilmektir. Her zaman söylediğimiz gibi biz vatandaşımızın ayağına gideceğiz, sorunları yerinde tespit edip birlikte çözümler üreteceğiz. Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Belediye olarak mahallelerimiz için planladığımız projeleri ve yapılan hizmetleri, mahalle sakinlerimizle ve esnafımızla istişare ediyoruz. Bunun sonucunda talebi ve şikayeti olan hemşehrilerimiz doğrudan bizimle görüşüyor, kendilerinin mutluluğu ve memnuniyeti adına sorunların en kısa sürede çözümlenmesi için çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

İlhan Geçit, Yeşilyurt, Politika, Ekonomi, malatya, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Geçit, Yeşilyurt'un Ekonomik Gücüne Vurgu Yaptı - Son Dakika

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