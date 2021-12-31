Üye Girişi
Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu - Son Dakika

Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu

31.12.2021 12:24
Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Kuruluştan Günümüze Vefa Buluşmaları' adıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen AK Parti'de görev yapmış belediye başkanları, il, ilçe ve belde teşkilat başkanlarıyla bir araya geldi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Kuruluştan Günümüze Vefa Buluşmaları' adıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen AK Parti'de görev yapmış belediye başkanları, il, ilçe ve belde teşkilat başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Partili eski başkanlara hitap eden Başkan Genç, şu ana kadar AK Parti iktidarında her alanda elde edilen kazanımların kaybedilmemesi için herkesin desteğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Başkan Genç, "Bu kutlu davada görev yapmış, emek vermiş ve o vazifesinden ötürü toplumu karşı, millete karşı mahcup olmamış o hizmetin gururuyla birlikte Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bu kutlu yolculuk 20 yıldır devam ediyor. Bu davanın kuruluşundan bugüne kadar sıfatı, görevi ne olursa olsun bu emeği bir dava aşkıyla ortaya koyup ahirete irtihal eden bütün dava arkadaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Siyasette 8. Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ın şu sözü beni çok etkilemişti. Türkiye darbe süreçlerinden geçerken o söz hafızamda hep yer edinmişti. Onun '21. yüzyıl Türklerin asrı olacaktır' sözü beni çok etkilemişti. İşte 21. yüzyılda bu davada kutlu bir insanı, kendisini vatanına, dinine, diyanetine adamış bir insanı Cenab-ı Allah bize nasip etti" dedi.

Konuşmasında siyasette vefa ve fedakarlığın çok önemli olduğunu dikkati çeken AK Parti Trabzon Eski İl Başkanı Ali Rıza Akdeniz ise "Otururken şöyle düşündüm, büyüklük nedir diye. Büyüklük acaba kalabalıkları peşinden sürüklemek midir? Büyüklük acaba çok büyük işler yapmak mıdır? Büyüklük acaba çok uzun süre makamlarda kalmak mıdır? Büyüklüğün öyle olmadığını düşündüm. Büyüklüğü şöyle düşündüm. Feda edebildiklerimiz kadar büyüğüz. Bunun siyasi hayatımızda da çok önemli örnekleri vardır. Türk siyaseti hayatında genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tek büyük bir örnektir. Bu büyüklük ondan geliyor. Nedir bunun örneği sırası gelen, olması gereken makamı bırakmıştır, buyur demiştir Abdullah Bey kardeşim. Seni cumhurbaşkanı adayı gösteriyoruz. Siyasi tarihte böyle bir örnek yoktur. Cumhurbaşkanlığı sırası geldiğinde böyle 'buyur kardeşim' diyecek bir babayiğit yoktur. O nedenle dava şuuruyla vefa duygusuyla hareket ettiğinden ve bu millet de bunun karşılığını gördüğünden 21 yıldır onu iktidarda, başında tutuyor. İşte büyüklük budur. Vefa, fedakarlık yapabildiğimiz kadar büyüğüz. Bize düşen görev de ona bu hizmetlerinde yardımcı olmaktır. Benlik duygusundan uzaklaşarak, fedakarlık yaparak bunu başarabiliriz." ifade etti.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ise konuşmasında AK Parti'de görev yapmış herkese teşekkür ederek, "Bu bir bayrak yarışı. Bu bayrağı siz en güzel şekilde taşıdınız. Buralara kadar getirdiniz. Bizler de bu görevi, bu bayrağı en güzel yerlere taşımak için var gücümüzle çabalıyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, nasıl bir dava temsil ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Büyük bir liderimiz, dünyaya yön veren liderimiz var. Bu liderin ışığında davamızı başka yerlere nasıl taşıyacağımızın plan ve programlarını yapıyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bizleri mahcup eylemez. Sizler bizlere çok büyük bir miras bıraktınız. Trabzon teşkilatı olarak çok güçlü bir yapımız var. Bu mirasta emeği geçen siz dava büyüklerime teşekkürlerimi sunuyorum. Şu ana kadar çok büyük hizmetler oldu, cefalar çekildi. Gerçekten de herkesin bu duvarın örülmesinde bir tuğlası, bir taşı var. Ahde vefa bu davada çok kıymetlidir. Sizlerin görüşlerinden istifade etmek, tecrübelerinden yararlanmak için bu vefa buluşmalarını organize ediyoruz. Ben Ahmet Başkanımıza gerçekten de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu
Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu
Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu

YORUMLAR
500

Ahmet Metin, Ortahisar, AK Parti, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu - Son Dakika


Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek         
14:35
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Kayınpederini bıçaklayan gelinin davasına kayınpederin kararı damga vurdu Kayınpederini bıçaklayan gelinin davasına kayınpederin kararı damga vurdu         
13:33
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı         
09:49
Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu         
09:29
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05

Son Dakika Haberleri
14:35 Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek
14:32 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı
14:25 TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!
14:23 Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı
14:19 Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!
14:15 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?
13:56 Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti
13:47 Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı!
13:45 Son Dakika! Benzin ve motorinden sonra bir büyük zam da LPG'ye!
13:30 Bu gece ne kadar kazanacaklar? Ünlülerin yılbaşı gecesi ücretleri vay be dedirtti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 14:48:14. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement