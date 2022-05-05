Başkan Genç: "İmamoğlu samimiyetsiz" - Son Dakika
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Başkan Genç: "İmamoğlu samimiyetsiz"

05.05.2022 14:29
Başkan Genç: "İmamoğlu samimiyetsiz"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun park açılışı bahanesiyle Trabzon'da siyasi içerikli açıklamalar yapmasını ve Trabzonspor'un şampiyonluğu üzerinden algı oluşturmaya çalışmasını eleştiren Başkan Genç, "Sevgili Trabzonlular, çok değerli Trabzonsporlular. Hemşehrimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon ziyaretinde yaptığı yanlışlara sessiz kalmamız mümkün değildir. Trabzon'a park açılışı için geldiğini söyleyen ancak hem duruşu hem de söylemleriyle siyaset yapan, her şeyi istismar eden Sayın İmamoğlu samimiyetsiz duruşunu sürdürmüştür. Trabzon'a park açmaya geldiğini söyleyip başından sonuna Trabzonspor üzerinden algı oluşturmaya çalışan İmamoğlu'nu kınıyorum" dedi.

İmamoğlu'nu, Fenerbahçe'nin puan farkına rağmen şampiyonluk sürecinde Trabzonspor'a karşı yürüttüğü operasyonlara karşı sessiz kalmakla eleştiren Başkan Genç, "Fenerbahçelilerin ve Fenerbahçe Kulübü'nün haftalardır Trabzonspor'a karşı yürüttüğü operasyon bize 3 Temmuz şike sürecinden başka bir şey hatırlatmadı. En son bir koreografiden ötürü Trabzonspor Kulübü hakkında suç duyurusunda bulunacak kadar ahlaksız bir duruş sergileyen Fenerbahçe'nin selamını reddediyor Sayın Ekrem İmamoğlu'na iade ediyoruz. Şikeci Fenerbahçe Trabzonspor'un bileğinin hakkıyla 11 puan öndeyken kazandığı şampiyonluğa bile gölge düşürmek istediği bir süreçte bile Ekrem İmamoğlu'nun arabuluculuğu samimiyetsizlikten başka bir şey değildir. Şayet arabuluculuk yapmayı düşünüyorsa önce 3 Temmuz şike sürecinin arkasında durduğunu ilan etmelidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Fenerbahçelilere şirin gözükmek için her yolu denediğine vurgu yapan Başkan Genç, "Eğer, Ekrem İmamoğlu samimi ise, Fenerbahçe'yi fair play davranmaya ikna etsin yeter. Bu şehir iki senedir 'O sene bu sene diyerek' ve en küçük bir yanlış yapmayarak şampiyonluğa ulaştı. Kar-kış, yağmur-çamur demeden taraftarla omuz omuza yürüyen Ortahisar Belediye Başkanı olarak o gece dünyaya gösterilen örneğin bu şehrin mayasında olduğunu ve herkesten önce Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte o organizasyonların mimarı olduğumuzu hatırlatmak isterim. Ekrem İmamoğlu'nun 'Bu şarkı ve türküleri ve eğlenceleri şampiyonluk kutlamaları olmazsa yaptırmazlardı size.' sözlerini kınıyorum. Kendilerinin İstanbul'da İstanbullulara sunamadığı coşkuyu biz Trabzon belediyeleri olarak her daim sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun "Karakterimde bulunan tüm duyguları var eden kentteyim" sözlerini de eleştiren Başkan Genç, "Son olarak kendileri Trabzon ruhundan bahsediyor. Trabzonsporlular, Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduklarını her şartta ve her ortamda ilan etmekten çekinmezler. Şikeci Fenerbahçe Trabzonspor'un şampiyonluğuna gölge düşürmek isterken, Fenerbahçe'nin selamını getirenlerin ve İstanbul'da 'Beylikdüzülüyüm' Trabzon'da 'Trabzonluyum' diyenlerin samimiyetinden her zaman şüphe ederiz" açıklamasında bulundu. - TRABZON

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Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe, İstanbul, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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