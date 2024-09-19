Elbistan\'a 5 Ayda 150 Milyon TL Yatırım

Politika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "6 Şubat depremlerinin merkez üssü Elbistan'ımızı alt ve üstyapısıyla daha da ileriye taşımak için yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız 5 ayda ilçemizde 150 Milyon TL'lik yatırımı tamamladık. Altyapı projelerimizle Elbistan'ın 100 yıllık geleceğini garanti altına alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlıklarımızın da destekleriyle Elbistan'da başladığımız ve planladığımız yatırımların toplam maliyeti 5,5 Milyar TL'nin üzerinde" dedi.

Elbistan'ı ziyaret eden Görgel, muhtarlarla istişare toplantısına katıldı. Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Görgel, mahallelerin ihtiyaçları ve planlanan yatırımlara ilişkin muhtarlarla istişarelerde bulundu. Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantının ardından Başkan Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel'i ziyaret etti.

Görgel ve beraberindeki heyet, Pınarbaşı Caddesi'nde kurulan yeni geçici iş yerlerinde de incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaflara hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Görgel, vatandaşlarla da sohbet etti. Program kapsamında Elbistan Millet Bahçesi'ni de ziyaret eden Başkan Görgel, deprem sürecinde konaklama ve lojistik merkezi olarak kullanılan rekreasyon alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek son duruma ilişkin bilgiler aldı.

Görgel, Elbistan'da Gerçekleştirilen Alt ve Üstyapı Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürbüz Turak, Söğütlü ve Çilingir caddelerinde yürütülen asfalt çalışması, ilçe otogarında yapılan güçlendirme uygulamaları ve KASKİ koordinesinde Paşalık Caddesi'nde yürütülen altyapı imalatlarını yerinde inceleyen Başkan Fırat Görgel, çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, son olarak STK temsilcileriyle düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katılarak Elbistan programını noktaladı.

Elbistan'a 5 Ayda 150 Milyon TL'lik Yatırım

Elbistan programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgel, "Görevde 5 ayımızı geride bıraktık. İlçelerimizin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik bir planlama yaptık ve ekiplerimiz sahada çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sadece Elbistan'da 5 ayda 150 Milyon TL'lik alt ve üstyapı yatırımı gerçekleştirdik. Elbistan'a 15 bin ton yama, 41 kilometre içmesuyu hattı, 8 içmesuyu deposu ve 5 sondaj kuyusu kazandırdık. İlçemizin ihtiyaçları ve hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda yeni yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Yeni Ulaşım Yatırımları, Geçici İş Yerleri ve Yeşil Alan Düzenlemesi

Görgel açıklamalarının devamında, "Bugün Elbistan'ımızda Söğütlü, Çilingir ve Gürbüz Turak caddelerimizin asfaltına başlıyoruz. Toplam 4 kilometre uzunluğa sahip caddelerimize yaklaşık 15 bin ton asfalt atacağız. Bu ulaşım yatırımımızın maliyeti 40 Milyon TL. Bununla birlikte sadece Elbistan'da 20 bin ton yama ile yol yapım çalışmamız olacak. Bu yatırımımızın da maliyeti 50 Milyon TL. İlçe otogarımızda güçlendirme uygulamalarımız devam ediyor. 10 Milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiğimiz güçlendirme çalışmalarımızı tamamlayarak otogarımızı Kasım ayına kadar faaliyete almayı hedefliyoruz. Elbistan Millet Bahçemizi yeniliyoruz. Depremde barınma ve lojistik merkezi olarak hizmet veren tesis yeniden hemşerilerimizin kullanımına açılacak. Rezerv alan içerisinde kalan iş yerleri için geçici iş yerleri inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Elbistan'ımızın 100 Yıllık Altyapısını Garanti Altına Alacağız"

Elbistan'da gerçekleştirilen ve planlanan altyapı yatırımlarına da değinen Başkan Fırat Görgel, "Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerimize Kurudere ve Sarımağara kaynağından içmesuyu ulaştıracağız. DSİ tarafından çalışmalar etaplar halinde sürdürülüyor. 540 Milyon TL'lik İlçe Merkezi İçmesuyu Şebeke Projesi'nde de çalışmalar başladı. Proje kapsamında Elbistan'a 227 kilometre içmesuyu hattı ve 5 adet terfi istasyonu inşa edeceğiz. İğde - Akbayır mahalleleri içmesuyu hattı yenileme projesi %80 oranında tamamlandı. 50 kilometre içmesuyu hattı, 1 adet içmesuyu deposu ve sanat yapılarını içeren projemizin de toplam maliyeti 30 Milyon TL. Diğer bir altyapı projemiz ise Kanalizasyon Kolektör Hattı. 370 Milyon TL'lik bir yatırım. 20 kilometrelik ana kanalizasyon hattı ve bağlantıları yapılacak. Yer teslimi yapıldı. İnşallah 2 yıl içerisinde bu çalışmamız da tamamlanacak. En büyük projelerimizden bir tanesi de Elbistan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi. İlçemiz için çok önemli bir yatırım. Yaklaşık 3 Milyar TL'lik bedelle ilçemizin tüm kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını yenilemiş olacağız. Proje kapsamında Elbistan'a toplam 218 kilometre kanalizasyon ve 41 kilometre yağmursuyu hattı kazandıracağız. Bu yatırımlarımızla Elbistan'ımızın 100 yıllık altyapısını garanti altına alacağız" dedi.

Kuzey İlçelere Entegre Katı Atık Tesisi ve Asfalt Plenti

Elbistan'da başlanan ve planlanan yatırımların maliyetinin 5,5 Milyar TL'nin üzerinde olduğunu vurgulayan Görgel, "Elbistan, Ekinözü, Göksun, Afşin ve Nurhak ilçelerimize hizmet verecek Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi'nin yapımına başladık. 685 Milyon TL'lik bir yatırım. Bu kapsamda Elbistan'ın Nurhak Karayolu üzerindeki vahşi çöp depolama sahasını rehabilite ediyoruz. Gerek görüntü kirliliği gerekse çevre kirliliğine sebep olan alan bu kirlilikten arındırılacak ve bölge yeşil alana dönüşecek. Elbistan ilçemizle birlikte Ekinözü, Nurhak, Afşin, Göksun ve Andırın'a hizmet verecek asfalt üretim tesisi kuruyoruz. 6 ilçemizin asfalt ihtiyacını bu tesisle karşılayacağız. Bu asfalt plenti hem bizim maliyetlerimizi düşürecek hem de bu 6 ilçemize daha hızlı ve kaliteli hizmet sağlamış olacağız. 500 Milyonluk bir yatırım olacak. Ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlıklarımızın da destekleriyle Elbistan'da başladığımız ve planladığımız yatırımların toplam maliyeti 5,5 Milyar TL'nin üzerinde" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ