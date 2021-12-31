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Başkan Güder, Çağrı Merkezi'nde telefonları cevapladı - Son Dakika

Başkan Güder, Çağrı Merkezi'nde telefonları cevapladı

31.12.2021 23:57
Başkan Güder, Çağrı Merkezi'nde telefonları cevapladı

Hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların sorun ve önerilerini en etkin ve en kısa sürede ilgili birimlere aktarmayı sürdüren Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, çağrıları cevaplandırdı.

Hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların sorun ve önerilerini en etkin ve en kısa sürede ilgili birimlere aktarmayı sürdüren Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, çağrıları cevaplandırdı.

Vatandaş odaklı bir çalışma anlayışı benimseyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 7 gün 24 saat esasıyla çalışan Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Vatandaşların sorun, istek ve önerilerini dinleyerek en etkin ve en kısa sürede ilgili birimlere aktarmayı sürdüren çağrı merkezi personelleri ile bir süre sohbet eden Başkan Güder, tüm personele, vatandaşların taleplerini dinlerken konunun çözümü noktasında daha ilgili ve hızlı olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunarak, gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vatandaşlar telefonda büyük şaşkınlık yaşadı

Başkan Güder, çağrı koltuğuna geçerek 444 65 95 nolu numaraya gelen çağrılara da yanıt verdi. Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, karşılarında Başkan Güder'in olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadılar. İstek şikayet ve önerilerini Başkan Güder'e doğrudan bildirme imkanı bulan vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi'nin çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Çağrı Merkezi'nde vatandaşlardan gelen taleplerin hızla alındığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Teknoloji çağını yaşadığımız günümüz dünyasında yenilikleri takip etmek, teknolojik gelişmeleri daha etkin bir şekilde kullanarak vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunmaya büyük önem veriyoruz. Bugünde çağrı merkezimizde görevli personelimizi ziyaret ettik. Buradaki çalışan arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. Battalgazi Belediyesi çağrı merkezimizde 24 saat vatandaşlarımızın tüm talepleri alınıyor. Konunun çözümü için hızlıca ilgili birimlere bildiriliyor. Sorun çözümü ile birlikte vatandaşlarımıza bilgiler veriliyor. Yine vatandaşımızla telefon görüşmesi yaparak, sorunlarının dönüşleri noktasında nasıl bir çalışma yapıldığını ve taleplerini sorduk. Görüşme yaptığımız vatandaşlarımız, çağrı merkezimizin ve ekiplerimizin üzerlerine düşen yükümlülüğü fazlasıyla yerine getirmelerinin memnuniyetini ifade ettiler. Vatandaşlarımız özellikle çağrı merkezimize iletilmiş oldukları sorunlar hakkında rahat olsunlar. Battalgazi Belediyesi olarak tüm birimlerimizle birlikte vatandaşlarımızın emrine amadeyiz. Amacımız hizmeti en hızlı şekilde vatandaşlarımız ile buluşturmak. Bizler halka hizmet hakka hizmet anlayışı ve desturuyla hizmet veriyoruz. Bizim ilçemize hizmet ve yatırım sözümüz var. Bugün 31 Aralık 2021 ve yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2022 yılına giriyoruz. Yeni yılın ilçemiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, yeni yılda Battalgazi'miz için önemli ve yeni projeleri halkımızın hizmetine sunacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Güder, Çağrı Merkezi'nde telefonları cevapladı
Başkan Güder, Çağrı Merkezi'nde telefonları cevapladı

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Osman Güder, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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