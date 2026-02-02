Başkan Hallaç\'tan Berat Kandili mesajı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Berat Kandili'nin affın, rahmetin ve manevi arınmanın en müstesna gecelerinden biri olduğunu belirten Başkan Hallaç, bu mübarek gecenin dualarla, ibadetle ve gönülleri arındırarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Hallaç mesajında, "Berat Kandili; Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiret kapılarını sonuna kadar açtığı mübarek bir gecedir. Bu gece, gönüllerimizi arındırmak, hatalarımızdan ders almak ve geleceğe umutla bakmak için önemli bir fırsattır. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, hanelerimize huzur ve bereket nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

Bu mübarek gecenin aynı zamanda infak, yardımlaşma ve kardeşlik bilincini güçlendirdiğini belirten Başkan Hallaç, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi çağrısında bulundu. "Yetimleri, yaşlıları, darda kalan kardeşlerimizi unutmadan paylaşmanın ve dayanışmanın huzurunu yaşayalım" dedi.

Mesajının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Hallaç, "Başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara selamet; ülkemize ve milletimize huzur, birlik ve bereket ihsan eylesin. Bu mübarek gecenin Kahta'mıza da hayır ve güzellikler getirmesini; ilçemizde muhabbetin ve dayanışmanın artmasını, her haneye sağlık, afiyet ve bereketin hakim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN