Başkan Hamamcı Ankara'dan müjdeyle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Hamamcı Ankara'dan müjdeyle döndü

Başkan Hamamcı Ankara\'dan müjdeyle döndü

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Ankara'da gerçekleştirdiği temasların ardından ilçeye önemli projeler ve yatırımlar için 25 milyon TL'lik hibe ve destek ile döndü.

11.10.2024 16:00  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Ankara'da gerçekleştirdiği temasların ardından ilçeye önemli projeler ve yatırımlar için 25 milyon TL'lik hibe ve destek ile döndü.

Başkan Hamamcı, ilçenin öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak ve projeleri hayata geçirmek amacıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarından memnun olduğunu dile getirdi. Bu çerçevede; İnönü'de uzun süredir beklenen Kapalı Devre Sulama Sistemi, Başkan Hamamcı'nın girişimleri sonucunda 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Stratejik Plan ve Bütçe Komisyonu'na teklif edilecek. Bu sistemin devreye girmesiyle tarım arazilerindeki su kayıpları önemli ölçüde azaltılacak ve enerji tasarrufu sağlanacak.

Düğün salonu projesi için 2 öilyon TL destek

İlçede önemli bir ihtiyaç olan düğün Salonusprojesi için de müjdeli haber geldi. Başkan Hamamcı, proje ve yer çalışmalarının tamamlandığını belirterek, bu proje için 2 milyon TL'lik bir ödenek alındığını açıkladı.

Şeyh Kuddusi Cami ve Haziresi Restorasyonu için 15 milyon TL ayrılıyor

Tarihi mirasların korunmasına büyük önem veren Hamamcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından, Şeyh Kuddusi Cami ve Haziresi'nin restorasyonu için 15 milyon TL'lik bir ödeneğin ayrıldığını duyurdu. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 900 yılı aşkın tarihe sahip bu yapının estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Parke taşı çalışmalarına 4 milyon TL destek

İlçede yapılan kilitli parke taşı çalışmaları da hız kesmeden devam edecek. Başkan Hamamcı, yeni sokakların parke taşlarıyla döşenmesi için 4 milyon TL'lik destek alındığını açıkladı.

Araç filosuna yeni arazöz katılıyor

İlçede hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla, belediyenin araç filosuna yeni bir arazöz katılacak. Bu proje için de 3,5 milyon TL'lik bir destek sağlandığı belirtildi.

Çöp konteynerleri yenileniyor

İlçede eskiyen çöp konteynerlerinin yenilenmesi için de 500 bin TL'lik hibe desteği alındı. Başkan Hamamcı, halkın talep ettiği konteyner ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Başkan Hamamcı, yoğun geçen Ankara ziyaretlerinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bakanlar Murat Kurum ve Mehmet Nuri Ersoy, İller Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yağcı, Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu'na teşekkür ederek, "İnönü'müzün her köşesine yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz" diye ekledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Finans, Ankara, İnönü, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Hamamcı Ankara'dan müjdeyle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
10:30 Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı
08:13 Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
01:35 Güneş’teki patlamanın etkisiyle Türkiye’de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü
00:22 Lübnan’dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin’e ulaştı Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı
23:47 Alev topuna dönen Togg’un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 17:42:02. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Hamamcı Ankara'dan müjdeyle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.