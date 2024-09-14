Başkan Kadir Tatık, Mevlid Kandili Mesajı Yayımladı

Politika

Denizli Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Tatık, "Mevlid Kandili'nin tüm insanlığa barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Denizli Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda Mevlid Kandili'nin tüm insanlığa barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini temenni ettiğini belirten Başkan Tatık, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunu kutladığımız Mevlid Kandili'ni, büyük bir manevi coşku içinde karşılamanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek gece, toplumsal birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, ruhsal yenilenme ve huzur bulduğumuz bir zaman dilimidir. Mevlid Kandili'nin tüm insanlığa barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Dualarımızın kabul olmasını ve bu gecenin ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya rahmet getirmesini diliyorum. Bu mübarek geceyi, toplumsal dayanışma ve manevi birlikteliğimizin güçlendiği bir fırsat olarak görüyor, başta hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ