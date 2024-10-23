Başkan Kul, Mahalle Buluşmaları ile Halkın Taleplerini Dinliyor - Son Dakika
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Politika

Başkan Kul, Mahalle Buluşmaları ile Halkın Taleplerini Dinliyor

Başkan Kul, Mahalle Buluşmaları ile Halkın Taleplerini Dinliyor

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında ilçe sakinleri ile bir araya gelerek onların görüş, öneri ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla Terme'nin geleceğini ilçe halkı ile birlikte şekillendirmek istediklerini ifade etti.

23.10.2024 14:13  Güncelleme: 14:16
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "İlçe halkının ekstra taleplerini bizzat vatandaşın ayağına giderek yerinde alıp Terme'nin geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte, iç içe şekillendirmek istiyoruz" dedi.

"Yaşayan ve yaşatan katılımcı bir Terme" vaadiyle yola çıkan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 'Mahalle Buluşmaları'nda ilçedeki vatandaşlarla buluşup görüş, öneri ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Şeffaf, katılımcı ve ortak akılla şekillenen daha güzel bir Terme için düzenlenen mahalle buluşmaları, Terme Kaymakamlığı öncülüğünde bu kez ilçenin Şuayip Mahallesi'nde yapıldı. Programa Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarı Sedat Şen ve mahalle sakinleri katıldı.

"Aynı göz ve gönül hizasında olmanın güzelliğini yaşıyoruz"

Mahalle sakinlerinden gelen soruları almadan önce yaptığı konuşmada mahalle buluşmalarında göz ve gönül hizasında temas kurmanın güzelliklerini yaşadıklarını ifade eden Başkan Kul, "Terme Belediyesi olarak kaymakamlığımız öncülüğünde devam eden bu 'Mahalle Buluşmaları' ile ilçe halkının ekstra taleplerini bizzat vatandaşın ayağına giderek yerinde alıp Terme'nin geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte, iç içe şekillendirmek istiyoruz" diye konuştu.

Talepleri tek tek not aldı

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Şenol Kul, sorunların çözümü için ilgili birim müdürleri ile gerekli incelemelerin yapılacağını belirtti. Mahalle sakinlerinden gelen talepleri tek tek not alan Kul, "İlgili birim müdürlerimizle beraber gerekli incelemeleri yapacağız, isteklerinize dair sürecin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Kul, Mahalle Buluşmaları ile Halkın Taleplerini Dinliyor - Son Dakika

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