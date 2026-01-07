Başkan Kurnaz: "Esnafımız ilçemizin can damarı" - Son Dakika
Başkan Kurnaz: "Esnafımız ilçemizin can damarı"

Başkan Kurnaz: "Esnafımız ilçemizin can damarı"
07.01.2026 10:22  Güncelleme: 10:24
İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak, esnafın ekonomik ve sosyal hayattaki önemine vurgu yaptı. Ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinleyen Kurnaz, esnaflar ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Esnafımız ilçemizin can damarı" dedi.

Vatandaşlarla sık sık buluşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçenin önemli ticari ve turistik caddesi olan İstiklal Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinleyen Başkan İhsan Kurnaz, işyeri ziyaretlerinde İlkadım'da yapılan hizmetler ve devam eden projeler hakkında bilgiler de verdi. Esnaf ziyaretlerinden dolayı duyulan memnuniyetin, kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Sahaya inerek vatandaşın nabzını tutuyor, yol haritamızı buna göre belirliyoruz" diye konuştu.

"Her şey ilkadım için"

Esnafların ilçenin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemine dikkat çeken Başkan İhsan Kurnaz, "Esnafımız ilçemizin can damarıdır. İlçe ekonomimize yön veren, istihdamı güçlendiren kıymetli esnaflarımızla sık sık bir araya gelme gayreti içerisindeyiz. Esnafın görüş ve beklentileri bizim için yol göstericidir. Onların taleplerini yerinde dinleyerek, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlkadım'da ticari hayatı daha güçlü hale getirmek için esnafımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bu ziyaretler sırasında, hemşehrilerimizle de sohbet etme imkanımız oluyor. Onlardan gelen talep ve öneriler de çok kıymetli ve değerli. Bu talep ve önerileri tek tek değerlendiriyoruz. İlçe genelinde belediyecilik hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bunun yanı sıra devam eden çalışma ve projelerimiz var. Bunlar da tamamlandığında İlkadım daha estetik, daha modern ve daha konforlu bir noktaya gelecek. İlkadım için, hemşehrilerimiz için esnaflarımız için ve gelecek nesillere daha güzel bir İlkadım bırakabilmek için azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kurnaz: 'Esnafımız ilçemizin can damarı' - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Kurnaz: "Esnafımız ilçemizin can damarı" - Son Dakika
