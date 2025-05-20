Başkan Kurnaz, İlkadım Mahallelerindeki Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde, Kazım Karabekir ve Yaşardoğu Mahalleleri sakinleriyle bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinleyerek 'çözüm odaklı belediyecilik' vurgusu yaptı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı öncülüğünde, İlkadım Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı, Kazım Karabekir ve Yaşardoğu Mahalleleri'nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programa AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, İlkadım Belediye Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Mahalle sakinlerinin taleplerini doğrudan dinleyen Başkan Kurnaz, "Kazım Karabekir ve Yaşardoğu Mahallelerimizde yaşayan kıymetli hemşehrilerimizle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Güncel sorunları yerinde tespit ederek, çözüm odaklı adımları birlikte değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Başkan Kurnaz konuşmasında, sosyal alanlara yönelik projelerden çevre düzenlemelerine kadar birçok konuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İlkadım'da konforlu, estetik ve güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için ekiplerimizle sahada olmaya devam ediyoruz. Özellikle sosyal projelerimizle vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmayı hedefliyoruz. Samsun'un kalbi olan İlkadım'da halkımızla el ele vererek ilçemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN