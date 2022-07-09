Başkan Oktay Yılmaz bayramı Tatbikat Camii'nde karşıladı - Son Dakika
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Başkan Oktay Yılmaz bayramı Tatbikat Camii'nde karşıladı

09.07.2022 11:35
Başkan Oktay Yılmaz bayramı Tatbikat Camii'nde karşıladı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bayram namazını İmam Hatip Tatbikat Camii'nde karşıladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bayram namazını İmam Hatip Tatbikat Camii'nde karşıladı. Mahalle sakinleriyle saf tutan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, cami çıkışı vatandaşlar ile sohbet edip bayramlarını kutladı. Ardından bayramın ilk gününde çalışan esnafın da bayramını tebrik eden Başkan Oktay Yılmaz, "Bayramlar, bizlere Rabbimizin bir nimeti olmanın yanı sıra milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik bağlarımızı perçinlemek için önemli bir fırsattır. Bayramların ruhunda kardeşlik vardır, birlik ve beraberlik vardır. Bayramlar, toplumumuzda büyük öneme sahip olan bu değerlerin adeta sembolü konumundadır. Kurban Bayramı özünde büyük bir teslimiyeti ifade eden önemli bir ibadettir. Hem Allah'a hem de birbirimize yakınlaşmayı umduğumuz Kurban Bayramı'mızı bayram coşkusu ile kazasız, belasız bir şekilde geçirmeyi temenni ediyorum. Umuyoruz ki bayramda dargınlar barışsın, ayrılanlar kavuşsun, kimsesizler, yetimler, öksüzler ve yaşlılar görülüp gözetilsin. Bu vesileyle bir kez daha Yıldırımlı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Hakk'a yakınlaşmaya vesile olan Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Başkan Yılmaz'dan bayram mesajı

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma geleneğinin yaşandığı en önemli günler olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı, sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut ve sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan günlerdir. Bayramlarda mahzun olan şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleri ile yaşlı bakım evlerinde yaşayan büyüklerimiz ile kucaklaşmalıyız. Çocuklarımızı bağrımıza basmalı onlara bayram sevincini doyasıya yaşatmalıyız. Bizi biz yapan değerlerin etrafında kenetlendiğimizde oluşturduğumuz güç, kimsenin yıkmaya ve bozmaya cesaret edemeyeceği Büyük Türkiye çatısı altında huzurun, mutluluğun, barışın ve refahın hakim kılınmasına vesile olur. Bayramlarda da oluşturduğumuz birlik ve beraberlik tablosu farklı emellerde olanlara bir mesaj niteliğindedir. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin, ülkemizin ve tüm İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Son olarak, bayram vesilesi ile memleketlerine gidecek hemşerilerimizden ve sürücülerimizden trafik kurallarına uymalarını, yakınlarının bayram sevincini acıya dönüştürmemelerini istirham ediyorum" diye konuştu. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yılmaz Bayram, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Oktay Yılmaz bayramı Tatbikat Camii'nde karşıladı - Son Dakika

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