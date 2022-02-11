Başkan Özdemir: "Çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak çalışanlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, sendikal faaliyetleri kapsamında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Savaş Gayretli, sosyal denge sözleşmesinin (SDS) yenilenmesiyle ilgili Başkan Özdemir ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Sendikal faaliyetleri her zaman önemsiyorum. Havza Belediyesi olarak çalışanlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Havza için gece-gündüz demeden 7/24 görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e ziyaretin anısına "Gölgedeki Zafer Küt'ül Amare" kitabını hediye etti. - SAMSUN