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Başkan Özdemir: "Çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Başkan Özdemir: "Çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

11.02.2022 10:51
Başkan Özdemir: "Çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak çalışanlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak çalışanlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, sendikal faaliyetleri kapsamında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Savaş Gayretli, sosyal denge sözleşmesinin (SDS) yenilenmesiyle ilgili Başkan Özdemir ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Sendikal faaliyetleri her zaman önemsiyorum. Havza Belediyesi olarak çalışanlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Havza için gece-gündüz demeden 7/24 görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e ziyaretin anısına "Gölgedeki Zafer Küt'ül Amare" kitabını hediye etti. - SAMSUN

Başkan Özdemir: Çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

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Sebahattin Özdemir, Samsun, Savaş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Özdemir: 'Çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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