Başkan Şadi Özdemir: "Kayapa\'nın doğasını ve toprağını korumakta kararlıyız"

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende" buluşmaları kapsamında Kayapa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahallelilerin taleplerini yerinde dinleyen Başkan Şadi Özdemir, bölgeye yapılması planlanan katı atık tesisi projesine karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mahalle ziyaretleri kapsamında Kayapa Mahallesi'ni ziyaret etti. Buluşmada Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Kayapa Mahalle Muhtarı Ali İhsan Dengiz, çevre mahallelerin muhtarları ve birim müdürleri de yer aldı.

Programına Kayapa Mahallesi Meydanı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla görüşerek başlayan Başkan Şadi Özdemir, ardından karavanında ağırladığı mahallelilerin taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.

Kayapa Meydan Projesi 30 Haziran'da ihaleye çıkıyor

Buluşmada Kayapa Meydan düzenlemesi hakkında bilgi veren Başkan Şadi Özdemir, mahalle muhtarı ve mahalle komitesinin onayını aldıkları projenin 30 Haziran tarihinde ihaleye çıkacağını açıkladı. Başkan Şadi Özdemir, çalışmaların en kısa sürede başlayarak meydanın bölgeye yakışır bir hale getirileceğini belirtti.

Katı atık tesisine karşı birlik çağrısı

Konuşmasında bölgeyi yakından ilgilendiren katı atık tesisi tartışmalarına da değinen Başkan Şadi Özdemir, geçmiş dönemde halkın, çevre derneklerinin ve Nilüfer Kent Konseyi'nin ortak duruşuyla engellenen projenin yeniden gündeme geldiğini ifade etti. Bölgenin su kaynakları, tarım alanları ve doğasıyla korunması gereken bir yer olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, " Bursa'nın en güzel bölgelerinden biri çöp sızıntılarıyla baş başa kalmasın istiyoruz" dedi.

Vatandaşları konuya sahip çıkmaya çağıran Başkan Şadi Özdemir, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve Nilüfer Kent Konseyi'yle birlikte hareket edileceğini belirtti. Başkan Şadi Özdemir, bölge halkının güçlü bir katılımla sesini duyurmasının önemine dikkat çekti.

Talepler takip altında

Mahallelinin meydan ve halı saha talepleri başta olmak üzere su baskınları, yol kotları gibi isteklerini de dinleyen Başkan Şadi Özdemir, yetki alanlarındaki konuları çözeceklerini, diğer kurumları ilgilendiren talepleri ise vatandaşlar adına takip edeceklerini söyledi.

Buluşmaya katılan gençlere de seslenen Başkan Şadi Özdemir, tüm çabalarının onlara daha güzel bir gelecek bırakmak olduğunu söyledi. Öğrencilere sınavlarında başarılar dileyen Başkan Şadi Özdemir, "Derslerinizi ihmal etmeyeceksiniz ama sporu ve sosyal hayatı da bırakmayacaksınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz" diye konuştu. - BURSA