Başkan Özdoğan: "AK Parti, milletin umut kapısı, Türkiye\'nin hizmet hafızasıdır"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AK Parti'nin sadece bir siyasi parti değil, milletin umudu ve Türkiye'nin kalkınma hamlesinin öncüsü olduğunu vurgulayarak, "AK Parti, milletimizin hizmetkarı olmuş; eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'nin çehresini değiştirmiştir" dedi.

Başkan Özdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 24 yılda her alanda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"14 Ağustos 2001 tarihinde 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek milletimizin iradesini esas alan kutlu bir yürüyüş başlamıştır. AK Parti; demokrasiden kalkınmaya, eğitimden ulaşıma, savunma sanayiinden sağlığa kadar her alanda gerçekleştirdiği büyük reformlarla Türkiye'yi küresel bir aktör haline getirmiştir."

AK Parti'nin yerel yönetimlerde de başarıyla hizmet üretmeye devam ettiğini ifade eden Başkan Özdoğan, "Bizler de bu büyük davanın bir neferi olarak Hacılar'da hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Gönül belediyeciliği ilkesiyle halkımıza dokunuyor, eser ve hizmet siyasetine omuz veriyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi: "Kuruluşundan bugüne kadar bu kutlu davaya gönül vermiş, alın teri dökmüş tüm yol arkadaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor; nice yıllar boyunca milletimize hizmet yolunda kararlılıkla yürüyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum." - KAYSERİ