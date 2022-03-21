Başkan Özlü yılın en iyi dijital içerik ödülünü aldı - Son Dakika
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Başkan Özlü yılın en iyi dijital içerik ödülünü aldı

21.03.2022 15:23
Başkan Özlü yılın en iyi dijital içerik ödülünü aldı

AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresinde Düzce Belediyesi 'Yılın En İyi Dijital İçerik' ödülüne layık görüldü.

AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresinde Düzce Belediyesi 'Yılın En İyi Dijital İçerik' ödülüne layık görüldü. Ödülünü Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü aldı.

AK Parti Yerel yönetim başkanlarının katılımlarıyla kültür ve sanat konusunda tecrübe paylaşımının yapıldığı ve şehirlerin kimlikleri üzerine görüşlerin tartışıldığı AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi gerçekleştirildi.

Kongrede 'Yılın En İyi Dijital İçerik' dalında ödüle layık görülen Düzce Belediyesinin ödülünü AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan alan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Yılın En İyi Dijital İçerik Ödülünün sahibi olduk. Bizleri bu ödüle layık gören değerli Genel Başkan Yardımcılarımıza, Genel Merkezimizin kıymetli mensuplarına ve bu ödülün kazanımında büyük katkısı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Başkan Özlü yılın en iyi dijital içerik ödülünü aldı

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Mahalle konağı çok amaçlı kullanılacak Mahalle konağı çok amaçlı kullanılacak

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, AK Parti, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Özlü yılın en iyi dijital içerik ödülünü aldı - Son Dakika


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