Başkan Öztürk, belediye personeli ve vatandaşlar ile bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Öztürk, belediye personeli ve vatandaşlar ile bayramlaştı

11.07.2022 16:15
Başkan Öztürk, belediye personeli ve vatandaşlar ile bayramlaştı

Amsya'nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde gerçekleşen bayramlaşma törenin de belediye personeli ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

Amsya'nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde gerçekleşen bayramlaşma törenin de belediye personeli ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

Bayramlaşma merasiminde konuşan Başkan Öztürk "Tüm mesai arkadaşlarımın ve hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bu bayramın birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye binasında düzenlenen törene Başkan Öztürk'ün yanı sıra, AK Parti Taşova İlçe Başkanı Tekin Sobacı, TESOB Başkanı Mahmut Temiz, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Böyle güzel ailenin bir ferdi olarak, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi, aramızdaki bu muhabbetti bozmasın. Biz hep daha iyiyi, daha güzeli nasıl yapabiliriz diye bir çaba içindeyiz. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel çalışmalara yine hep birlikte imza atacağız. Ben her birinizin ve ailelerinizin ayrı ayrı Kurban Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Bayramlaşma merasimi, Başkan Öztürk'ün personeli ve vatandaşlar ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. - AMASYA

YORUMLAR
500
Arsuz Belediye Başkanı Güven, Belediye Personeli ile Bayramlaştı Arsuz Belediye Başkanı Güven, Belediye Personeli ile Bayramlaştı Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Belediye Personeliyle Bayramlaştı Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Belediye Personeliyle Bayramlaştı Kaymakam Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, vatandaşlarla bayramlaştı Kaymakam Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, vatandaşlarla bayramlaştı
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Öztürk, belediye personeli ve vatandaşlar ile bayramlaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:52 Kırgızistan'da düşen çığ turistlere kadar ulaştı! Son anda kurtuldular
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino'da
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:10 Kayalıklara çarpan tekne iş insanı ve eşine mezar oldu! Küçük kızları, 150 metre yüzerek kurtulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 16:18:44. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Öztürk, belediye personeli ve vatandaşlar ile bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement