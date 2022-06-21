Başkan Öztürk: "DOKAP ile çalışmalarımız devam edecek" - Son Dakika
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Başkan Öztürk: "DOKAP ile çalışmalarımız devam edecek"

21.06.2022 11:47
Başkan Öztürk: "DOKAP ile çalışmalarımız devam edecek"

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin ve beraberindekiler Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ü ziyaret etti.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin ve beraberindekiler Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ü ziyaret etti.

Başkan Öztürk, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile Taşova'da yapımı tamamlanan ve hizmete sunulma aşamasında olan "Kapalı Pazaryeri" ve gelecekte yapılması planlanan projeler ile ilgili görüş alışverişi ve bulundu.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve beraberindeki heyet, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Taşova Belediyesi'nin ilçe merkezinde yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "DOKAP, belediyemiz tarafından hazırlanan önemli projelere destek sağladı. Sayın başkana ve onun nezdinde tüm DOKAP çalışanlarına teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda DOKAP ile çalışmalarımız devam edecek" dedi. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz Projesi, Hakan Gültekin, İsmail Bayram, Taşova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Öztürk: 'DOKAP ile çalışmalarımız devam edecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Öztürk: "DOKAP ile çalışmalarımız devam edecek" - Son Dakika
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