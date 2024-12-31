Başkan Pekyatırmacı: "2025, ülkemiz ve şehrimiz için yeni güzelliklerin yaşanacağı bir yıl olsun" - Son Dakika
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Başkan Pekyatırmacı: "2025, ülkemiz ve şehrimiz için yeni güzelliklerin yaşanacağı bir yıl olsun"

Başkan Pekyatırmacı: "2025, ülkemiz ve şehrimiz için yeni güzelliklerin yaşanacağı bir yıl olsun"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2025'in ülkemiz ve şehrimiz için yeni güzelliklerin yaşanacağı, daha mutlu ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

31.12.2024 13:32  Güncelleme: 13:33
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2025'in ülkemiz ve şehrimiz için yeni güzelliklerin yaşanacağı, daha mutlu ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2025 yılına girerken bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Pekyatırmacı yeni yıl mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakırken yeni bir yıla yeni heyecan ve ümitlerle giriyoruz. 2025 yılının 2024 yılından daha mutlu daha huzurlu ve güzel bir yıl olması hepimizin en büyük temennisidir. 2024 yılı şehrimize hizmet ve eserlerin kazandırıldığı güzel bir yıl oldu. Şehrimiz kalkınma ve gelişmişlik açısından dünyanın önde gelen şehirleri arasında yol alırken, ülkemiz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yerli ve milli hamleler ile başarı hikayesini sürdürdü. Bu yükselişin 2025 yılında da ivme kazanarak devam edeceğini düşünüyorum. Selçuklu Belediyesi olarak 2024 yılını başta temel belediyecilik hizmetleri olmak üzere her alanda şehrimize değer katacak projeler ile dolu dolu geçirdik. Selçuklumuzun kalkınması, hemşehrilerimizin memnuniyeti temel düsturumuz oldu. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Toplum Ruh Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi gibi spor, eğitim ve sağlık yatırımlarımızda kayda değer ilerlemeler kaydettik. Bu yatırımlarımızı 2025 yılı içinde tamamlayıp hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle 2025 yılında da bu yatırımlarımızın dışında ilçemize değer katacak hayırlı ve bereketli işlere imza atmak istiyoruz. Rabbim birlik ve beraberlik içinde yeni güzellikler yaşamamızı nasip etsin. 2024 yılında maalesef dünyanın farklı coğrafyalarında acılar yaşanmaya, masum insanların gözyaşı akmaya devam etti. Bu yıl başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere yeryüzünde savunmasız insanlara yönelik zulüm ve şiddet olaylarının daha da arttığı, makus bir yıl oldu. Temennimiz ve duamız tüm insanlığının gözü önünde yapılan bu şiddet ve zulümlerin biran evvel son bulması ve dünya üzerinde sevgi, barış ve kardeşliğin yeniden tesis edilerek yaşanan sıkıntıların sona ermesidir. Bu vesileyle, 2025 yılının şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya için kardeşliğe, huzura ve sevgiye vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimin ve ülkemiz insanının yeni yılını tebrik ediyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Pekyatırmacı: '2025, ülkemiz ve şehrimiz için yeni güzelliklerin yaşanacağı bir yıl olsun' - Son Dakika

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