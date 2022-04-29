Başkan Pekyatırmacı dış mahalle ziyaretlerini tamamladı - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı dış mahalle ziyaretlerinde son olarak Küçük Muhsine, Başarakavak, Tepekent, Selahattin, Akpınar ve Ulu Muhsine mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, taşra mahallelerine yönelik ziyaretlerini tamamladı. Ramazan ayı içerisinde belirlenen mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, Küçük Muhsine, Başarakavak, Tepekent, Selahattin, Akpınar ve Ulu Muhsine mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen, Başkan Pekyatırmacı ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretlerinde Başkan Ahmet Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve teşkilat yöneticileri eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı ziyaretler çerçevesinde mahallelere kazandırılacak eğitim, kültür ve sosyal tesis alanlarındaki yatırımların yanı sıra altyapı yatırımlarını da yerinde inceledi.

"Ramazan'ın bereketini hemşehrilerimizle paylaştık"

Mahalle sakinleri ile uzun sohbetler yapan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Ramazan ayı içerisinde taşra mahallelerimize yönelik sürdürdüğümüz ziyaretleri bugün itibariyle bitirdik. Dış mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerimizle hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların taleplerini dinledik, yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler verdik. Hemşehrilerimizle birlikte istişareler yaparak daha iyi hizmet götürebilmek adına çalışmalar yaptık. Onları memnun edebilirsek, 'İyi ki Selçuklu'da yaşıyorum' demelerini sağlayabilirsek biz de mutlu oluyoruz. Ben hemşehrilerimizle bir araya geldiğim için mutlu oldum, inşallah taleplerini kısa sürede yerine getirebilmek için çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu. - KONYA