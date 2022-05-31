Başkan Ramazan, Alman-Türk Kentsel Diplomasi Forumuna katıldı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Alman-Türk Kentsel Diplomasi forumuna katıldı

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte Almanya'da düzenlenen foruma katıldı. Başkan Ramazan, "Berlin Büyükşehir Belediyesi ve Alman-Türk kurumlarının işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek olan Alman-Türk Kentsel Diplomasi Forumu çerçevesinde Berlin'deyiz. Forum sonunda yeni projelerimiz şekillenecek ve ilimize daha çok fon kazandıracağız. Bizleri en iyi şekilde misafir eden ve projelerimizle yakından ilgilenen Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Gıffey'e teşekkür ederim" ifadesini kullandı. - KİLİS