Üye Girişi
Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem - Son Dakika

Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem

01.10.2021 17:19
Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir ziyaretteki konuşmasında, "Malatya TSO olarak siyasi partilerimizin tamamıyla ciddi istişareler halindeyiz.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir ziyaretteki konuşmasında, "Malatya TSO olarak siyasi partilerimizin tamamıyla ciddi istişareler halindeyiz. İlimizin gerek sanayisi gerekse ekonomisiyle daha ileriye nasıl gitmesi gerektiği konusunda sürekli görüşmeler yapıyoruz" dedi.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş ve yönetim kurulu üyeleri MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

"İlimiz ekonomisi için istişareler halindeyiz"

Ziyarette konuşan MTSO Başkanı Sadıkoğlu, "İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sayın Süleyman Sarıbaş, daha önce ilimizin milletvekilliğini de yapmış deneyimli bir siyasetçidir. Malatya TSO olarak siyasi partilerimizin tamamıyla ciddi istişareler halindeyiz. İlimizin gerek sanayisi gerekse ekonomisiyle daha ileriye nasıl gitmesi gerektiği konusunda sürekli görüşmeler yapıyoruz. Bu anlamda İYİ Parti'de görüştüğümüz bir siyasi parti. Sayın il başkanına ve yönetimine odamıza yaptıkları ziyaretleri için şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

" TSO başkanımız gayretle çalışıyor"

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'nun işadamlarının önünü açmak ve ile yeni yatırım gelmesi noktasında ciddi çalışmaları olduğunu vurgulayan Sarıbaş, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızda bulunmaktan ve en iyi şekilde ağırlanmaktan dolayı memnun olduğumuzu belirtmek isterim. İYİ Parti'mizin bulunduğu alan vatanseverlerin bulunduğu alandır. Ülkemizin bir tek çakıl taşına dokunan bizi karşısında bulur, ancak taş üstüne taş koyan herkes bizim kalbimizin en ulvi yerindedir. Bu anlamda Malatya Ticaret ve Sanayi Odamız ilimizdeki iş adamlarının önünü açmasıyla ve ilimize yeni yatırımcının gelmesiyle ilgili güzel ve gayretli çalışmaları var. Sayın başkanımızı ve yönetimini kutluyorum. Şuan muhalefette olduğu gibi iktidara geldiğimizde de iş adamlarımızı her zaman destekleyeceğiz ve illerimizin kalkınması için çalışacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem
Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem
Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem

Hizb-i İslami Partisi, İYİ Parti, Ticaret, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem - Son Dakika


Son Dakika

Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı 17:04 Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın, yaşamını yitirdi 16:52 Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın, yaşamını yitirdi İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı 16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı 16:33 Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı 16:24 Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı 15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı
Kendisine 15:35 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz 14:42 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz

Son Dakika Haberleri
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
17:04 Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
17:00 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına cevap geldi: MHP'ye yapılmıştır
16:49 Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi
16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı
16:27 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021
16:26 Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı
16:24 Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı
16:19 Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti
16:04 Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı
Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak         
17:12
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına cevap geldi: MHP'ye yapılmıştır Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına cevap geldi: MHP'ye yapılmıştır         
17:00
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:36
Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı         
16:27
Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı         
16:05
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medyada başkanlığımızla ilgili iftira dolu paylaşımlar yapılıyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medyada başkanlığımızla ilgili iftira dolu paylaşımlar yapılıyor         
14:08
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Bahçeşehir Koleji'nde yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'nde yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 17:24:12. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement