Başkan Sami Er, Yazıhan İle İlgili Çalışmaları Değerlendirdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe Yazıhan ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'i ziyaret eden Başkan Er, Yazıhan ilçesine yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Er'in Yazıhan'ın talep ve isteklerine duyarlı kaldığını belirten Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, "Öncelikle Yazıhan'ımıza hoş geldiniz. Belediye başkanlıklarının siyaset üstü olduğunu, kendisine oy versin vermesin herkese hizmet etmekle zorunlu olduğu biliyoruz. Sami Başkanımızın da gerek İl Özel İdare dönemi gerekse de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevinde herkesi kucakladığını biliyoruz. Bu konuda da kendisine teşekkür ediyoruz. Bizler el ele vererek 6 Şubat depremlerinde yıkılan Malatya'mızı yeniden imar etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda da Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışacağız. Başkanımız şimdiye kadar hiçbir talebimizi geri çevirmemiş, bizlere kapılarını açmıştır. Başkanımıza bu konuda da hassaten teşekkür ederiz" dedi.

"Her zaman ortak paydamız Malatya'da buluşalım"

Malatya'nın yaralarını sarmaya motive olunması gerektiğini belirten Başkan Er, "Her zaman siyasi polemiklere girmeden ortak paydamız olan Malatya'da buluşalım ifadesini kullandık. Malatya'mız 6 Şubat tarihinde büyük bir sıkıntı yaşadı. Malatya'nın yaralarını sarmaya kendimizi motive edelim istedik. Bu kapsamda hem meclisimizde uyumlu bir şekilde çalışmalar yürütülmektedir. İlçe ziyaretlerimizde de her zaman şu ifadeyi kullandım; 'bütün Malatya'nın belediye başkanı olacağım' Her insanımız hizmete layıktır. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Yazıhan Belediyemizi ziyaret ettik. Belediye Başkanımızdan ve muhtarlarımızdan Yazıhan ilçemizin sıkıntılarını dinleyeceğiz. İmkanlar ölçüsünde öncelik sırasına göre bize iletilen talepleri karşılamaya çalışacağız" dedi.

AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıkları ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti ve MHP Yazıhan İlçe Başkanlarını da ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Bülent Gedik, Başkan Er'in her zaman yanlarında olduklarını belirterek hizmetleriyle desteklediklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden MHP İlçe Başkanı Basri Kaya ise, Yazıhan ilçesine Büyükşehir Belediyesi tarafından güzel hizmetler yapıldığını vurguladı.

"Bir insanın yapabileceği en güzel çalışmalardan biri de eser bırakmasıdır"

Yazıhan ilçe programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yazıhan ilçesinde devam eden çalışmalardan bahsederek, ilçeye yatırım ve hizmetlerin devam edeceğini vurguladı. Başkan Er, "Yazıhan ilçemiz de diğer ilçelerimiz gibi bizim için çok kıymetlidir. İl Özel İdaresi'nde Genel Sekreterlik görevimi icra ederken Yazıhan ilçemize de birçok hizmetlerimiz oldu. Şimdi ilçelerimizi ziyaret ettiğimizde, 'Başkanım burası, siz İl Özel İdaresinde iken yapıldı' deniliyor. Tabii bu durum bizleri oldukça memnun ediyor. Bir insanın yapabileceği en güzel çalışmalardan biri de eser bırakmasıdır. Yapılan işlerin vatandaşlarımız tarafında beğenilmesi ve onların dualarını almak hakikaten insanı mutlu ediyor. Hele de insanın doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmesi ifade edilemeyecek kadar güzel. Allah'a hamd olsun ki bu mutluluğu geçmişte İl Özel İdaresi'nde de yaşadım şimdi de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaşıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Malatya'mızın her köşesine olduğu gibi Yazıhan'ımıza da güzel işler yapacağız.

Bilindiği üzere Yazıhan'ımız tarım merkezi konumundadır. Vatandaşımız tarım işlerini sürdürürken rahat gidip gelmelerini sağlayacak yollar yapacağız. Tabii hizmeti sadece yol ile sınırlı tutmamak lazım diğer hizmetleri de imkanlarımız doğrultusunda yapacağız. Yazıhan'a yapılması gerekenler noktasında ilçe başkanımız, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla istişare edeceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda talep ve istekleri çözmeye çalışacağız. Malatya merkeze baktığımızda gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerekse de TOKİ çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İnşallah kısa zamanda konutlarımızı peyderpey teslim edeceğiz. Yazıhan'da da yapımı devam eden konutlarımız var. Daha önceki Yazıhan ziyaretimizde gerek TOKİ'nin yaptığı gerek bakanlığımızın yaptığı işler var. Burada da epey bir mesafe katedildi. Hep beraber Yazıhan'ımız için güzel işler yapacağız" dedi.