Başkan Sandıkçı: Canik\'te Ulaşım Hizmetleri için Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

Politika

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin, vatandaşlara problemsiz bir ulaşım hizmeti sunmak için gayretle çalıştıklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye değer katan ve vatandaşların taleplerini karşılayan projeleri ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. Azim ve gayretle çalışmaya devam ederek yeni eserleri vatandaşların hizmetine sunduklarını açıklayan Sandıkçı, büyük bir titizlikle çalışarak ilçeye yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Vatandaşların talepleri ve önerileri doğrultusunda çalışmalara yön verdiklerini vurgulayan Başkan Sandıkçı, "Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini yerinde dinliyor, akabinde hemen ekiplerimizle birlikte gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İlçemizde ortak akıl anlayışıyla çalışıyoruz. Sahada yoğun bir şekilde çalışmaya devam ederek vatandaşlarımızın taleplerini karşılayan, Canik'imize değer katan projeleri ve yatırımları ilçemize kazandırıyoruz" dedi.

Canik'in tüm mahallelerinde yol çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde yol çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam ediyoruz. Merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin, vatandaşlarımıza sorunsuz bir ulaşım hizmeti sunmak için gayretle çalışıyoruz. Çalışmalarımızı büyük bir titizlikle tamamlayıp, güvenli ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz" diye konuştu. - SAMSUN