Başkan Sandıkçı çocukların Ramazan coşkusuna ortak oldu - Son Dakika
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Başkan Sandıkçı çocukların Ramazan coşkusuna ortak oldu

10.04.2022 17:07
Başkan Sandıkçı çocukların Ramazan coşkusuna ortak oldu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, katıldığı Ramazan etkinliklerinde çocukların coşkusuna ortak oldu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, katıldığı Ramazan etkinliklerinde çocukların coşkusuna ortak oldu.

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallemde Ramazan Coşkusu" etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen etkinliklerde Karagöz-Hacivat, meddah, Kavuklu ile Pişekar, çocuk oyunları, animasyon gösterileri ve farklı eğlenceler yer alıyor. Çocukların Ramazan coşkusuyla birlikte doyasıya eğlendiği program, bu hafta Canik Hasköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İftardan sonra başlayan programa katılan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocuklarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Sandıkçı, "Ramazan ayı boyunca çocuklarımızı eğlendirmeye yönelik etkinlik programı hazırladık. Çocuklarımıza ramazan ayına has eski güzellikleri yaşatmak istedik. Onlara ramazan coşkusunu farklı bir şekilde duyurmayı hedefledik. Onların bu coşkusuna ortak olmak gerçekten çok güzel" dedi.

Çocuklar Ramazan'ı farklı yaşıyor

Ramazan'ın rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, "Bu rahmet, bereket ve feyiz ayında gönüller farklı duygularla doluyor, yürekler bir başka çarpıyor. Bu ayın güzelliklerini çocuklarımıza da duyurmamız ve hayatları boyunca hatırlayacakları mutlulukları onlara yaşatmamız gerekiyor" diye konuştu.

Canik Belediyesi'nin "Canik'te ramazan başka güzel" sloganıyla başlattığı "Mahallemde Ramazan Coşkusu" programı Ramazan ayı boyunca her hafta farklı bir mahallede gerçekleştiriliyor. - SAMSUN

Başkan Sandıkçı çocukların Ramazan coşkusuna ortak oldu
Başkan Sandıkçı çocukların Ramazan coşkusuna ortak oldu
Başkan Sandıkçı çocukların Ramazan coşkusuna ortak oldu
Başkan Sandıkçı çocukların Ramazan coşkusuna ortak oldu
Başkan Sandıkçı çocukların Ramazan coşkusuna ortak oldu

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Canik Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, Ramazan, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sandıkçı çocukların Ramazan coşkusuna ortak oldu - Son Dakika


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